VIDEOS Familiares de los detenidos en Lara denuncian que sus parientes no cometieron ningún delito #20Nov

Esta última semana se han suscitado cuatro detenciones de manera arbitraria en el estado Lara, entorno a las protestas a nivel nacional que fueron convocadas para el pasado 16 de noviembre por parte del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó @jguaido. Luego de transcurrir los días, los familiares de los detenidos acudieron este miércoles 20 de noviembre a las instalaciones del Edificio Nacional de la ciudad de Barquisimeno para manifestar que sus parientes no son responsables de los cargos que se les imputan. La madre de Daniel Jiménez, joven de 20 años de edad que fue detenido el pasado sábado en la Avenida Vargas con calle 22, denunció que su hijo fue obligado por funcionarios del Estado a tomarse un desodorante y un perfume, porque sino, sería asesinado. Por otra parte, Yoel Torrealba, padre de Yaloha Torrealba, comentó que no entiende los motivos de la aprehensión de su hija, ya que ella estaba por la zona del centro de la ciudad comprando vestimenta para su hija y no en las protestas, por lo cual condenó esta decisión arbitraria. . Texto y edición: José Enrique Arévalo Cámara: Katherine Nieto Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Calle #Protesta #Detenidos #Familiares #Ciudadanos #Problemas #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #20Nov