Jesús Cacique:Venezuela se encamina hacia 28 trimestres consecutivos de contracción económica #21Nov

La contracción del Producto Interno Bruto de la economía venezolana, incluyendo los cuatro trimestre del 2020, estaría arribando a 28 trimestres continuos de caída del PIB, aseguró el economista Jesús Cacique, quien estima que pudiéramos estar saliendo de la hiperinflación en el primer semestre del próximo año.

El pronunciamento del especialista se produjo en el marco del encuentro Venezuela: El gran reto empresarial, organizado por la Cámara Venezolano-Canadiense(CamCham), realizado este jueves en Caracas.

“Tenemos que ir a una economía diversificada, no podemos seguir amarrados al oro negro, de las exportaciones totales, el 97% es petróleo, tenemos unos niveles críticos de producción, apenas tenemos 25 taladros operativos, cuando en tiempos pasados teníamos 65 taladros operando, el petróleo no da más, tenemos que ir a una economía de diversificación en los diferentes sectores; se debe producir un cambio de modelo, ya que el actual ha generado fuertes desequilibrios en lo fiscal, este año vamos a cerrar con un déficit de 16,5% y para el 2020, el déficit fiscal debe ubicarse en 14,5%, un tipo de cambio fuertemente distorsionado, una apreciación cambiaria bien importante, no hay dólar caro, continúa la apreciación del tipo de cambio real en el mercado y el Banco Central de Venezuela, compitiendo con el dólar paralelo, incluso el BCV no reporta los montos tranzados en el mercado”, señaló el experto.

Advierte que otro factor fundamental es la fakta de confianza en Venezuela, indicando que la CEPAL acaba de reportar la inversión extranjera en América Latina, y Venezuela no llega ni siquiera al 1,2% del PIB; además la facilidad para hacer negocios en América Latina requiere de 8 días y 10 procedimientos para establecer una empresa o una unidad de negocios en la región; mientras que Venezuela requiere 20 procedimientos y 230 días

para el establecimiento de una unidad de negocios o una empresa.

“Estamos en presencia de fuertes desequilibrios en lo fiscal, en lo monetario y en lo cambiario y una enorme traba burocrática, para establecer una empresa en Venezuela, así que en el año 2020 vamos a tener caída del PIB, pero saliendo de la hiperinflación”, señaló Casique.