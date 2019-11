José Cinnirella: El gran reto es llevar nuevamente a Venezuela por la ruta del progreso #21Nov

José Cinnirella, El gran reto que tienen los venezolanos por delante, y en especial de los empresarios, es encaminar nuevamente a Venezuela por la ruta del progreso, aseguró el presidente de la Cámara de Comercio Venezolano-Canadiense (CanCham), José Cinnirella, en el marco del encuentro Venezuela: El gran reto empresarial, organizado por la cámara

binacional, realizado este jueves.

El reto es llenar de industrias y más comercios al país, crear fuentes de trabajos, permitir que empleadores puedan generar empleos que procuren los ingresos necesarios para que los trabajadores puedan tener calidad de vida, viviendas, vehículos, vacaciones y así dejar atrás la hiperinflación generada por políticas públicas desacertadas, las cuales dijo deben cambiar.

Precisó que estas políticas públicas erradas y la falta de acceso a las divisas, entre otras razones, propiciaron la caída de sectores como el automotriz en Venezuela, el cual llegó a ser la cuarta industria de autopartes y ensamblaje de vehículos más grande del continente, luego de Estados Unidos, Canadá y México. Por encima de la brasileña, de la colombiana y otros países que ahora están industrializados en el sector “Toda la industria automotriz ha registrado una caída sostenida desde hace 8 años para acá cuando evidenció su gran crisis. Las ensambladoras ya no demandan autopartes. Es una lástima porque con la caída de la industria automotriz se han contraído otras industrias. Las políticas públicas no fueron las más cónsonas en ese momento, la expropiación de empresas de autopartes también

ha hecho que algunas se fueran a otros países como Panamá, República Dominicana y Estados Unidos”, aseguró.

Recordó que hay un parque automotor circulante de casi 5 millones de vehículos que están envejeciendo aceleradamente. Ya no se consiguen los repuestos, no se ensamblan vehículos nuevos y lo poco importado que llegaba, se ha dejado de importar. “Es una calamidad para el sector”, apuntó.

Explicó que la relación comercial bilateral llegó a tener cifras de al menos 2.000 millones de dólares desde Canadá a Venezuela y 850 a 900 millones de dólares de Venezuela a Canadá.

“Cinnirella recordó que, según las cifras del año 2018, estas cantidades del intercambio bajaron excesivamente y que ahora la relación se encuentra en 100 millones de dólares, de Canadá llega maquinaria, alimentos y más, mientras que Venezuela exportó de 28 a 30 millones de dólares en madera, gas butano y ciertos productos básicos. Agregó que aún quedan algunas empresas canadienses en Venezuela, pero las relaciones se han disminuido un poco.

Insistió que la razón de CanCham, es promover y seguir promoviendo a futuro las relaciones comerciales, culturales, académicas y más entre los dos países. “Que, aunque se hayan disminuido, se pueda seguir mirando un futuro optimista”, añadió.

Consideró que 2019 ha sido un año complejo para Venezuela en materia económica.“La situación del empresariado y de la población es bastante dificil, pero a fin de cuentas nos quedamos en el país, porque somos empresarios venezolanos”, insistió.

Destacó que pese a las dificultades los empresarios siguen emprendiendo, “hacemos reingeniería y nos reinventamo constantemente y es lo único que podemos hacer. El espíritu de sobrevivencia nos impulsa a realizar foros, charlas con los afiliados para reorientarlos, foros como este de hoy: Venezuela, el gran reto empresarial”.

A juicio de Cinnirella, el petro no es una moneda reconocida internacionalmente. “El petro no ha convencido a los mercados internacionales y el empresariado venezolano no se siente confiado, porque estas son monedas virtuales que no son reconocibles, es un poco confuso”, precisó.