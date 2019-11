VIDEO Estudiantes del estado Lara se concentraron y protestaron este jueves #21Nov

View this post on Instagram

A propósito de la celebración del día del estudiante universitario, el movimiento estudiantil del estado Lara salió este jueves 21 a las calles para manifestar su descontento en contra del régimen de Nicolás Maduro y continuar en la lucha por la libertad y la democracia del país. . Los jóvenes, que además estuvieron acompañados de diferentes representantes gremiales de la región, se concentraron específicamente frente a la sede del rectorado de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), ubicado en la carrera 19 con calles 8 y 9. . Durante el encuentro, los manifestantes mostraron pancartas con mensajes dirigidos a las Fuerzas Armadas, pidiendo que "se pongan del lado correcto de la historia y defiendan al pueblo venezolano". . La diputada de la Asamblea Nacional por el estado Lara, Bolivia Suárez, señaló que el Parlamento y el presidente encargado Juan Guaidó respaldan las iniciativas promovidas por los estudiantes en todo el país. . Cabe acotar, que debido a la masiva presencia policial en las adyacencias del rectorado, los estudiantes decidieron no marchar hasta el destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana como en principio se tenía estipulado. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Edición: Lizzy Suárez Cámara: Katherine Nieto / Luis Miguel Rodríguez . Lea más noticias en www.elimpulso.com