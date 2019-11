VIDEO Presuntos manifestantes causan destrozos en estaciones del metro en Bogotá #21Nov

View this post on Instagram

En horas de la tarde de este jueves, se produjeron hechos vandálicos en Bogotá, tras la protesta general convocada por la oposición al Gobierno del presidente Iván Duque en el vecino país. . El Ejecutivo colombiano denunció que hasta las 4:00 de la tarde, habían sido dañadas catorce estaciones del metro de Bogotá, mientras que en otros lugares se produjeron actos violentos y de vandalismo. . Según reportes de medios colombianos, la protesta en general se llevó de manera pacífica, sin embargo los focos de violencia se hicieron notar durante la jornada. . Texto: Yorvi García Vídeo: @noticiascaracol . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Internacionales #Colombia #Protesta #IvánDuque #Huelga #Destrozos #Bogotá #Metro #Paradas #Noticias #News #Información #21Nov