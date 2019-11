Maduro ha promovido de forma fallida 15 programas económicos #24Nov

Nicolás Maduro a lo largo de casi siete años en el poder, ha promovido más de quince gigantescos programas económicos, que contrario a lo que él anunció emocionadamente, no han reactivado la economía nacional.

Orlando Zamora, quien fuera jefe del Departamento de Riesgo del Banco Central de Venezuela, entrevistado por Elimpulso.com, explicó que el heredero político de Hugo Chávez asumió cinco de los “motores” económicos.

Pero, no conforme con eso, triplicó esa cifra para llegar a quince, sin contar el olvidado motor Banca Pública.

Con esos supuestos impulsores sectoriales de la economía, nada logró, porque ya vemos que estamos viviendo la peor crisis económica que ha afectado al país.

La caída sostenida del PIB, las devaluaciones persistentes, reservas internacionales reducidas a 8 mil millones de dólares y los niveles de inflación son pruebas contundentes de que la economía se ha venido a pique.

Pero, ¿no hay nada que se pueda considerar como aportes de Maduro?

-Los aportes más vistosos que tiene son las cajas Clap, repetidos ajustes salariales (bimensuales, a veces), los sistemas de protección de bonos, el Petro, la explotación del arco minero, los dakazos y la dolarización del gasto.

Para Zamora es muy larga y reiterada la lista de planes y eventos claves ensayados hasta ahora, sin fruto alguno como lo revela la empobrecida realidad venezolana.

Plan de la Patria

El primero y más importante plan que no se cumplió fue el segundo Plan Socialista de la Nación o Plan de la Patria 2013-2018, que contenía muchos objetivos dispersos y metas utópicas, a realizarse al abrigo de un socialismo ético, igualitario y soberano.

Basta con chequear sus metas generales, como la construcción de un país potencia, la utopía de un sistema económico no rentista para la transición al socialismo, encaminado hacia una sociedad igualitaria y justa, como también sus objetivos específicos en el agro, industria, los servicios de electricidad, agua, vías y carreteras, para comprobar su definitivo incumplimiento y rotundo fracaso.

Para el analista financiero todos los planes anunciados han generado solamente expectativas.

Faja petrolífera

El 12 de noviembre de 2012, Rafael Ramírez, súper ministro de Maduro, anunció el Plan de explotación de la faja petrolífera del Orinoco, en el cual se invertirían 200 mil millones de dólares.

Se esperaba producir en el 2019, 6 millones de barriles diarios y dar empleo a 100 mil trabajadores.

Se construirían, además, dos refinerías, una sería la de Junín y la otra de José, así como dos puertos sobre el Orinoco y se explotarían 10 mil pozos con 21 socios mundiales y 18 empresas.

Era, para el régimen, “el proyecto petrolero más grande que hoy existe en este planeta”.

Guerra económica

El 6 de noviembre de 2013, se ajustan los precios de 204 productos. Son controlados en frontera veinte de ellos. Se anuncia medidas contra la Guerra Económica, la especulación e inflación, búsqueda a todo nivel de los productos acaparados e identificar a los responsables del sistema de precios especulativos.

El Dakazo

El 12 de noviembre del mismo año, sorpresivamente, se lleva a cabo una operación impresionante contra la tienda Daka, la cual surge ante una supuesta Guerra Económica y el efecto de sus componentes: la inflación y por las irregularidades de venta de electrodomésticos, especialmente

en ese establecimiento. Por ello se ordena la ocupación y puesta a la venta de esos artículos a precios justos. Este mecanismo se empleará otras veces en episodios cruciales.

Estado de emergencia

El 23 de enero de 2014 fue promulgada la Ley Orgánica de Precios Justos. Esta prevé severas sanciones. Y el catorce del mismo mes se declara el Estado de Emergencia Económica para asegurarle a los ciudadanos el disfrute pleno de sus derechos y el libre acceso a bienes y servicios.

Motores y más motores

A los cinco motores inventados por Chávez, en el 2005 (leyes habilitantes, reforma constitucional, moral y luces, nueva geometría del poder y explosión del poder comunal), se le agregan diez años después nueve motores más. y luego otro hasta completar quince motores.

Bajo el Plan 59 se enfoca el desarrollo y comercialización de 50 productos a lo largo del período 2016-2018 apoyado en los nueve motores nuevos: Hidrocarburos, petroquímica, agroindustria, minería, telecomunicaciones, informática, construcción, industria y turismo.

La agenda

Transcurrió el año 2015, al parecer, esperando resultados que no se produjeron.

El 17 de febrero de 2016, Maduro anuncia la 16 Agenda Económica Bolivariana.

En el plano táctico y estratégico, dijo, se ejecutarán políticas económicas bajo los ejes de la reestructuración de la Misión Alimentaria. También planteó el nuevo sistema de fijación de precios a costos reales, incluyendo el precio de la gasolina y un nuevo sistema tributario.

Se creó un nuevo sistema alimentario. Maduro enfatiza: “¡los bicentenarios se pudrieron!”. Propuso fortalecer los mercados comunales, aumentar la gasolina y usar esos fondos para las misiones sociales. También ordenó un nuevo sistema de captación y distribución de divisas. El plan, indicó, refuerza el empleo, el salario y las pensiones. Completó su discurso diciendo que también es el plan de la revolución tributaria.

El 11 de julio dio a conocer que entraba en vigencia la Gran Misión de Abastecimiento Soberano. Igualmente, propuso conducir políticas públicas que resuelvan estructuralmente el problema de la Guerra Económica y de la bajada del petróleo.

Se emplearán tres de los quince motores el agroalimentario, el industrial y el último de todos, el farmacéutico. Maduro advierte: “se acabó el importar, intentémoslo”.

Contempla su proyecto la producción de semilla, un programa escolar y una nueva cultura de consumo alimentario.

Arco minero

El 5 de agosto hace el anuncio del Plan de inversión de desarrollo del arco minero del Orinoco. El gobierno estima que existen allí 7 mil toneladas de oro. La inversión prevista es de 4 mil 500 millones de dólares. El 60 por ciento de lo recaudado será para el Fondo de las Misiones. Se decretó al coltán como mineral estratégico para el Estado.

El 20 de septiembre de ese año, 2016, se da a conocer que ya existe el Plan Nacional de Siembra. Este programa contempló como fuente de financiamiento lo que se denominó Uso del “encaje bancario productivo”. Esto significa que el dinero necesario se logrará solicitándole al BCV que reduzca el encaje bancario obligatorio de 21, 5 a 16, 5 por ciento para liberar a favor del plan el cinco por ciento de esos encajes bancarios. De esta forma se obtendrían 500 mil millones de bolívares (de esa fecha) para la inversión agrícola, empleando recursos obtenidos por las obligaciones emitidas por el Fonden y Bandes en forma de certificados de depósitos comprados con el referido encaje.

El 5 de octubre, para fortalecer los Clap se decreta y reafirma el derecho del Estado de comprar el 50 por ciento de la producción nacional pública y privada para garantizar su distribución.

Criptomoneda

El 3 de diciembre de 2017 Maduro crea el Petro, criptomoneda digital respaldada por reservas de petróleo y hasta gas, oro y diamantes potencialmente. Constituiría una nueva forma de pago y de medición de valor. Se pretendía que fuese útil para recibir financiamiento internacional.

No obstante en casi dos años no ha logrado los objetivos propuestos, ni equipara con la mitad de su valor, asociado al barril petrolero venezolano. el pago del salario mínimo. No pudieron reemplazar al dólar con el Petro, aunque obligan a indIcar muchos precios con ese cripto activo.

Bonos

El 15 de enero del 2018, según datos oficiales se asignaron 100 combos de productos del plan Mi casa bien equipada para docentes, a través del Ipas ME.

Dice que 2,5 millones de familia fueron beneficiadas por el programa Hogares de la Patria. Declara que más de cinco millones de morrales escolares fueron entregados.

El Sistema protector de Bonos habría favorecido a 4 millones de familias, así como también con variados bonos, tales como el Bono de la Guerra, el de Reyes Magos, Carnaval. Y supuestamente, 2, 5 millones de jóvenes recibieron el bono de la juventud.

El 21 de agosto de 2018 desaparece el Dicom y se decreta la libre convertibilidad cambiaria. El 11 de septiembre, Maduro anuncia en cadena nacional un programa de ajustes y decisiones múltiples que comprenden aspectos,monetarios, cambiarios, salariales, de ahorro y fiscales, planes que la oposición calificó de paquetazo económico.

Las medidas claves fueron aumentar la gasolina a precios internacionales, cosa que no se produjo. Escalas salariales del sector público atadas a un tabulador central. lo que significó un achatamiento de los salarios públicos. Incorporó un plan de ahorros en Petro y lingotes, además de ajustes cambiarios, aumentos importantes de encajes bancarios, celeridad en los cobros de impuestos y austeridad.

En este sentido, Maduro se comprometió a lograr déficit cero, reducir el gasto público, eliminar las emisiones inorgánica de dinero, Pero, hizo exactamente lo contrario.

Rectificación y cambio

El primero de mayo del presente año, el régimen emprende, luego de los sucesos del 30 de abril, el Plan Nacional de Rectificación y Cambio, que plantea la recuperación económica, nuevas misiones, impulsar los Claps, revisión de salarios (quedan paralizados por más de siete meses).

El 6 de noviembre se relanza el cripto activo Petro como unidad de valor para las diversas transacciones y obligaciones fiscales, así como los registros contables y presentación de los estados financieros.

Finalmente, está acabando el año 2019 sin más amplios planes, pero sí cadenas de anuncios repetitivos de asistencia financiera a variadas causas, a la industria y agro, y por último, aumento del salario mínimo y pago alimentario de bolívares 150 mil cada uno.

Todo esto se apoya en una emisión sin precedentes de dinero inorgánico sin respaldo en exportaciones petroleras, ni productos económicos, que disparó la liquidez.

Para mediados de este mes estaban en circulación 23 billones de bolívares (para entenderlo mejor, se trata de 23 acompañado de doce ceros),

Y, para rematar, una severa política de represión financiera concretada en elevadísimos encajes bancarios, que posibilita el exorbitante gasto público improductivo financiado con dinero electrónico.

Maduro ha recibido más de 400 mil millones de dólares por ingresos petroleros, ha vendido más de 15 mil millones en oro y del arco minero se han extraído más de dos mil millones de dólares aparte del oro y otros minerales, contabilizados de manera conservadora.

La recaudación del fisco no lo hace público el BCV, como debe ser, pero se puede estimar una cantidad próxima al ingreso petrolero recibido, básicamente en el IVA. Además recibió créditos chino y ruso por un equivalente de siete mil millones. También ha obtenido productos semi elaborados y materia prima que los sindicatos denuncian como venta de chatarra a Turquía, que posiblemente pueden ser valorados en quinientos millones de dólares. Y por la venta de coke recibirá dos mil millones que recibirá neto. Ese coke es un desperdicio de la producción de material elaborado en Guayana, que llegó a ser una montaña adicional en José. Dicho rubro fue asignado a una empresa extranjera.

Zamora manifiesta que Maduro ha inventado muchas cosas para obtener dólares y, a pesar de sanciones y caídas petrolera, no ha dejado de recibir bastante dinero.