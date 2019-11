OPINIÓN Buena nueva: ¿Ya reina Cristo? #24Nov

¿Qué será eso del Reino de Cristo? ¿Existe ya o está por venir? Veamos…

Los reinos de este mundo son temporales por más largos que sean. Son limitados, por más que ocupen grandes territorios.

Pero el Reino de Cristo será distinto. Su reinado será como es Dios: eterno e infinito, sin límite de tiempo ni de espacio. Su reinado nunca se acabará y su reino nunca será destruido.

¿Y cuándo veremos ese Reino? Cuando Cristo lo establezca definitivamente y para siempre al final de los tiempos, en su Segunda Venida en gloria. ¿Exactamente cuándo? Nadie lo sabe, ni se puede predecir el momento exacto. Lo importante es saber que ese reinado ya comenzó. Y si comenzó, tenemos que formar parte de él y así estar bien listos para cuando llegue de manera definitiva.

Lo había dicho Jesús a sus seguidores: “Mi Reino está en medio de vosotros” (Lc. 17, 21). Y es así, pues el Reino de Cristo va permeando paulatinamente en medio de aquéllos que buscan seguir a Jesucristo. Y no sólo entre ésos, sino también dentro de cada uno de los que acogen el mensaje de Cristo.

Si bien Él, como Rey de Cielos y Tierra, establecerá su reinado definitivo al fin del mundo, mientras tanto ese Reino va creciendo cuando los que queremos formar parte de él hacemos la Voluntad de Dios.

Y ¿qué es hacer la Voluntad de Dios? 1º) cumplir los mandamientos; 2º) aceptar lo que Dios permita para nuestra vida; 3º) hacer lo que creemos que Dios nos pide. Cumpliendo esto, Cristo puede reinar dentro de cada uno de nosotros. Y Cristo es verdadero Rey nuestro cuando nosotros hacemos lo que El desea y lo que El nos pide

Entonces, su Reino en medio del mundo depende de nosotros: depende de cuántos sigamos la Voluntad de Dios para nuestra vida.

Pero queda algo en el aire: “Mi Reino no es de aquí, no es de este mundo” (Jn. 18, 36). Y si el Reino de Cristo no es de este mundo ¿de qué mundo es? Pues del mundo futuro, el que viene después de esta vida en la tierra. Eso lo supo Dimas, el buen ladrón, crucificado al lado de Jesús. (Lc 23, 35-43)

Entonces: el Reino de Cristo, aunque ya comienza a estar dentro de cada uno de los que seguimos la Voluntad de Dios, se establecerá definitivamente con la venida de Jesucristo Rey a la tierra, al final de los tiempos, cuando Cristo venga a establecer los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando venza definitivamente todo mal y venza al Maligno. Será un Reino en el que habiten la justicia, la paz y el amor.

¿Acabará el mundo algún día?

www.homilia.org/inmortalidad/7_2acabaramundo7.htm

Isabel Vidal de Tenreiro