OPINIÓN Decir la verdad para conseguir la libertad y formar líderes de relevo: Introducción/homenaje #24Nov

El mundo de la música siempre ha estado muy vinculado a los problemas sociales. La guerra o el terrorismo han sido siempre fuente de inspiración para miles de artistas que quisieron mostrarles su rechazo mediante canciones. Protegidos por el frágil escudo de la libertad de expresión, lucharon sin descanso con el poder de la palabra en sus letras, como demuestra la siguiente lista de canciones sobre la libertad. No están todas las que son, pero son todas las que están. A partir de la segunda mitad del siglo XX fueron pioneros de la libertad…:

JIMI HENDRIX – Freedom …THE WHO – I’m Free…RAGE AGAINST THE MACHINE –Freedom…NEIL YOUNG -Rockin’ in the Free World…BOB MARLEY – Redemption Song…BOB DYLAN – Blowin in the Wind…QUEEN – I Want To Break Free ROLLING STONES-I’m Free J.LENNON–Imagine…JARCHA-Libertad sin ira.

Mi lector: Esperamos un siglo XXI donde no haya más asesinatos, más totalitarismo, y donde todos podamos vivir, por fin, en un país libre del todo, algo que muchos músicos llevan décadas pidiendo a gritos. Rindo homenaje a todos los músicos libertarios y pongo a tu disposición la letra y el video “LIBRE” de Nino Bravo que me cautivó.

Canción: “LIBRE” de NINO BRAVO

Tiene casi veinte años y ya está

cansado de soñar,

pero tras la frontera está su hogar,

su mundo, su ciudad.

Piensa que la alambrada sólo es…

un trozo de metal,

algo que nunca puede detener

sus ansias de volar.

Libre,

como el sol cuando amanece,

yo soy libre como el mar…

libre…como el ave que escapó de su prisión

y puede, al fin, volar…

libre…como el viento que recoge mi lamento

y mi pesar,

camino sin cesar

detrás de la verdad

y sabré lo que es al fin, la libertad.

Con su amor por banderas se marchó

cantando una canción,

marchaba tan feliz que no escuchó

la voz que le llamó,

y tendido en el suelo se quedó

sonriendo y sin hablar,

sobre su pecho flores carmesí,

brotaban sin cesar…

Libre,

como el sol cuando amanece,

yo soy libre como el mar…

libre…como el ave que escapó de su prisión

y puede, al fin, volar…

libre…como el viento que recoge mi lamento

y mi pesar,

camino sin cesar

detrás de la verdad

y sabré lo que es al fin, la libertad.

La triste historia de la canción: “LIBRE”, cantada por Nino Bravo

Él mismo dijo: “No tenía ni idea del origen de esta canción y mira que la he cantado/escuchado veces.” La canción habla del primer alemán que murió intentando atravesar el muro de Berlín: Peter Fechter, un obrero de la construcción de 18 años, que intentó huir junto con un amigo y compañero de trabajo, Helmut Kulbeik, el día 17 de agosto de 1962, aproximadamente un año después de la construcción del muro. Tenían pensado esconderse en el taller de un carpintero, cerca del muro, y, tras observar a los guardias de la “frontera” alejándose, saltar por una ventana hacia el llamado “corredor de la muerte”, atravesarlo corriendo y saltar por el muro cerca del Checkpoint Charlie, a Berlín Oeste.

Hasta llegar al muro las cosas salieron bien, pero cuando se encontraban arriba, a punto ya de pasar al otro lado, los soldados les dieron el alto, y a continuación dispararon. Helmut tuvo suerte, Peter resultó alcanzado por varios disparos en la pelvis, cayó hacia atrás, y quedó tendido en el suelo en la “tierra de nadie”, durante cincuenta angustiosos minutos, moribundo, desangrándose, a la vista de todos, y sin que nadie hiciera nada.

Gritó pidiendo auxilio, pero los soldados soviéticos que le habían disparado no se acercaron, y lo único que pudieron hacer los soldados americanos fue tirarle un botiquín, que no le sirvió de ayuda, ya que sus graves heridas internas le impedían moverse, y poco a poco fue perdiendo la consciencia. Durante casi una hora, los ciudadanos de ambos lados de Berlín contemplaron impotentes su agonía, gritando a los soldados de ambos lados para que le ayudasen.

Pero ambos bandos tenían miedo de que los del otro lado les disparasen, como había pasado en otras ocasiones anteriores; aunque ninguna en una circunstancia tan perentoria como esta y a las dos del mediodía, con tantos testigos presentes, incluyendo periodistas en el lado occidental. Los soldados del lado oriental, zona a la que pertenecía en realidad la “tierra de nadie”, tampoco le ayudaron, y no se acercaron hasta pasados 50 minutos, seguramente para que sirviera de ejemplo para cualquier otro que pensase huir.

Aún así, entre 1961 y 1989 murieron más de 260 personas, sólo intentando cruzar el Muro; además de los que murieron al querer cruzar la frontera entre las dos Alemanias, y ya no hablemos de los que estuvieron en la cárcel por intentarlo, o por ayudar a otros.

Cuando por fin se acercaron los soldados de la República Democrática (comunista) de Alemania del Este (RDA) y se lo llevaron, los ciudadanos de ambos lados gritaron repetidamente “¡asesinos, asesinos!”. En el lado occidental, se sucedieron las protestas y las manifestaciones los días siguientes, y los habitantes del Berlín Oeste comprendieron claramente lo difícil que sería para sus familiares y amigos del Berlín Este el intentar escapar. Asimismo, también se dieron cuenta, decepcionados, de que los soldados americanos, en pleno auge de la Guerra Fría, no harían nada para ayudarles en circunstancias similares. Fue un duro golpe para la esperanza de los berlineses.

Mi reflexión:

Al día siguiente de ese día 17 de Agosto de 1962 me enteré de la noticia que recorrió el mundo. Y cuando Nino Bravo interpretó, por primera vez, la canción “LIBRE”, en el año de 1972 en el programa “Luces en la noche”, renovó en mi conciencia libre euskaldum el principio que recibí de mi abuelo Juanito, de mi madre Encarnación y de mi padre José: “Busca la verdad y conseguirás la libertad”, lo complemento y añado con los ejemplos que me dieron mis padres políticos venezolanos: Ángel Rafael Canelón y su esposa Carmen en los social y político del trato dado a sus empleados y gente humilde. y me decían: “Haz el bien y no mires a quién.”

Doy gracias a Dios y a las personas que en Venezuela me dieron la oportunidad de prepararme como maestro, docente, universitario y “forjador de opinión” (entregado en 2014 por El Impulso). Con sus bondades y ejemplos me confirmaron que “Venezuela es el mejor país del mundo, a pesar de todos los pesares.”

Por ello, en mi edad jubilar, fomento los principios de la VERDAD para conseguir LIBERTAD para todos los venezolanos, que mamé cuando llegué un 24 de Julio de 1954 a esta Tierra de Gracia que me ha dado todo lo que soy y me enseñó a ser LIBRE, con el OBJETIVO de formar LÍDERES DE RELEVO.

Juan José Ostériz