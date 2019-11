¡Desesperanzados! Barquisimetanos dudan que servicio de gas se regularice en diciembre #25Nov

Los barquisimetanos aseguraron a Elimpulso.com que, ante las fallas en la distribución de bombonas por parte de la empresa GasLara C.A., ven difícil que para el mes de diciembre se regularice el servicio.

La mayoría de los consultados hicieron públicas sus quejas, en las que se destaca el no contar con gas doméstico desde hace meses. “Yo pensé que por el cambio y la imagen, todo iba a cambiar, porque uno tiene fe, pero no”, expresó la usuaria Elizabeth Marrufo.

“¿Cómo me preparo? sin gas. Es seguro que en el mes de diciembre no tendré”, enfatizó Elizabeth, debido a que no le han resuelto el problema desde el mes de julio.

Por contraparte, el ciudadano Alexis Cabeza, quien aseguró no recibir el gas desde hace 8 meses, se mostró expectante y a la vez positivo en poder conseguir su bombona de cara a la época decembrina.

Otros usuarios tienen en mente acercarse hasta la Gobernación y exigirle a Carmen Meléndez respuestas por las constantes fallas, como es el caso de la señora Lidia de Hernández, quien también agregó que “como va esta situación, no vamos a ver más el gas”.

Cabe acotar, que el equipo periodístico se acercó también a GasLara C.A. con el fin de poder conocer, desde la voz de sus propios trabajadores, cómo se prepara la compañía de cara al mes de diciembre. Sin embargo, estos alegaron que no están autorizados para declarar a los medios de comunicación.