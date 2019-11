VIDEO #FOTOS La tenista larense, Mariangel Estrella, conquistó campeonatos en la Copa Wilson #25Nov

View this post on Instagram

Campeonas en Dobles del Torneo Nacional G1, Copa Wilson @wilsonvenezuela. 🎾🎾 . Junto a Bárbara Benítez acabamos de lograr el triunfo, frente a Daniela Espinoza y Bethania Bonaguro🏆🏆 . Emocionante y divertido poder jugar con las amigas y compañeras del tenis, este último Nacional del 2019.🤗🤗 . Gracias a Dios por este resultado y enfocada para la final de mañana frente a Bárbara, mi pareja de hoy.🙏🏼🙏🏼 . #Tenis #Tennis #G1 #TorneoNacional #SantaRosadeLima#Caracas #Venezuela #CopaWilson