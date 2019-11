Barquisimetanos acuden masivamente a comprar por Black Friday #29Nov

View this post on Instagram

Estas son las imágenes del Centro Comercial Sambil en Barquisimeto, donde ciudadanos han acudido masivamente este viernes, debido a que varias tiendas se hacen participes de la celebración del "Black Friday", ofreciendo rebajas en su mercancía. . Usuarios de instagram han difundido fotos y vídeos del momento en que el recinto comercial abrió sus puertas, observandose la entrada masiva de los clientes. . Se espera que la concurrencia se mantenga en este y otros centros comerciales de la ciudad, este viernes. . Texto: Yorvi García Video: @chachi734 . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Regionales #Sambil #Barquisimeto #BlackFriday #Compras #Ventas #Noticias #News #ElImpulso #Información #News #29Nov