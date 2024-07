Lula da Silva expresa temor ante advertencia de Maduro de un «baño de sangre» si pierde las elecciones #22Jul

- Publicidad -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su preocupación el lunes ante la advertencia del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de un posible «baño de sangre» si pierde las elecciones presidenciales del próximo domingo. Lula instó al gobierno venezolano a respetar los resultados electorales para garantizar la estabilidad y el retorno a la normalidad en el país.

En una entrevista con corresponsales extranjeros, Lula reveló que había conversado dos veces con Maduro, advirtiéndole sobre la importancia de un proceso electoral transparente y respetado. «Me asustaron los comentarios de Maduro sobre un posible baño de sangre si pierde», confesó Lula, subrayando que la única manera de que Venezuela recupere la normalidad es a través de elecciones democráticas.

Lula enfatizó que Maduro debe aceptar los resultados, independientemente de si gana o pierde, y destacó que las elecciones del próximo domingo representan una oportunidad crucial para que Venezuela se reintegre a la comunidad regional e internacional. «Eso es lo que deseo para Venezuela y para toda Suramérica», añadió.

«En Venezuela podría venir un baño de sangre y una guerra civil, porque este pueblo no se va a dejar quitar su país. No va a dejar que entreguen la Guayana Esequiba, no van a dejar que privaticen los derechos sociales. Nosotros somos una fuerza y un poder popular. Somos un poder militar también», aseguró Maduro la semana pasada.

Brasil enviará observadores a elecciones en Venezuela

Brasil enviará observadores electorales, incluyendo a dos miembros de su servicio de justicia electoral y a su principal asesor de política exterior, Celso Amorim, para supervisar el proceso. Lula también mencionó la posibilidad de que el Congreso y el Senado brasileños envíen representantes para seguir de cerca las elecciones.

La votación enfrentará a Maduro contra el candidato opositor Edmundo González, en un contexto de alta tensión política y social en Venezuela.

