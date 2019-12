Luis Stefanelli: Me hicieron una insinuación sobre el pago de US$ 1 millón si votaba por otro diputado opositor #2Dic

Una insinuación muy importante donde se le ofreció hasta un millón de dólares, para votar el 5 de enero por otro diputado de la oposición, que estaría dispuesto a la cohabitación con el régimen, denunció el diputado de Voluntad Popular por el estado Falcón y miembro de la Comisión Peranente de Finanzas, Luis Stefanelli.

El parlamentario destacó el papel que juegan los periodistas y los medios de comunicación en torno a este tipo de denuncias, que permiten dejar en claro estos hechos en donde lamentablemente aparecen presuntamente señalados varios parlamentarios, a los cuales no se pueden sancionar hasta tanto no se hagan las investigaciones y se determinen las responsabilidades.

Stefanelli señaló que debido a que el presidente de la Comisión de Contraloría se encuentra en el exilio, esta instancia legislativa prácticamente ha estado acéfala y ello ha contribuido para que algunos parlamentarios hayan estado redactando documentos con propósitos no muy claros, agregando que ha tenido conocimiento de que muchos de estos documentos han “desaparecido” porque allí incluso hay funcionarios subalternos que podrían haber metido la mano.

Admitió que la directiva de la AN esta trabajando en la propuesta de una nueva Comisión de Contraloría, la cual debe comenzar a trabajar de inmediato porque es necesario darle respuestas al pueblo venezolano, si es posible en este mismo mes.

Señaló que es lamentable que un pequeño grupo de diputados estén dispuestos, debido a intereses personales, a echar por tierra todo lo que hasta ahora se ha logrado, indicando que esto se va abortar, aun cuando admitió que el régimen tiene particular interés en ponerle la mano de nuevo a la AN, por cuanto se ha convertido en la “piedrita en el zapato” recordando que 1 millón de dolares es un monto que no tiene mayor significación para el narcorregimen.

Señaló que para que el régimen pueda plantear un cambio en la AN, requeriría de 83 votos, mientras que el bloque de la unidad esta integrado por más de 100, de manera que no les va a resultar fácil, por cuanto la mayoría va a depender la independencia del Parlamento.

Admitió, que se está adelantando una investigación muy seria en torno a este caso, porque hay que tomar decisiones en base a sus resultados, insistiendo en que se va a desmontar la estrategia del gobierno señalando es lamentable que algunos diputados estén dispuestos a prestarse a este juego, durante una entrevista en Unión Radio.