UNT también suspende a diputados involucrados en presunta trama de corrupción #2Dic

La investigación del portal Armandoinfo.com tiene a más de uno dando brincos de lado a lado. Los primeros en sacar del juego político a los diputados involucrados en esta trama de corrupción fueron los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular. Más tarde se unió a las tendencias por esa misma razón el partido Un Nuevo Tiempo.

UNT la tolda dirigida por el político zuliano Manuel Rosales, también tiene nombres en ese caso presentado meticulosamente por Armandoinfo.com. Ellos son Héctor Vargas, Chaim Bucaran y William Barrientos desincorporados por el partido para iniciar las investigaciones en la trama de corrupción en la que están involucrados.

Cabe destacar que William Barrientos fue uno de los diputados de UNT que no asistió a la sesión ordinaria de la AN el 15 de diciembre de 2016 donde se eligirían los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Ese día fue suspendida la sesión de la Asamblea Nacional pues no había quórum para continuar con la elección de los rectores del CNE pues solo habían 106 y necesitaban 109 diputados. Por este caso el partido abrió una investigación contra Barrientos, Adolfo Superlano y Ricardo Fernández, sin embargo, no se supo más nada de ese caso.

A través de un comunicado la tolda política dirigida por Manuel Rosales fijó posición ante la investigación del medio de comunicación Armandoinfo.com y suspendió a los legisladores. “En tal sentido, decidimos separar de sus cargos dentro de dicha comisión a los diputados Héctor Vargas, Chaim Bucaran y William Barrientos, para facilitar el proceso en curso“, señaló UNT.