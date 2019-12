Diputado Barrientos: Mi firma no aparece en ninguna carta señalada en la denuncia por corrupción #3Dic

Mi firma no aparece en ninguna de las cartas para proteger a los grupos que negocian con los alimentos, tampoco he realizado ningún viaje al exterior y así lo evidencia mi pasaporte, aseguró el diputado a la Asamblea Nacional e integrante de la Comisión de Contrarloría, William Barrientos.

Denunció que el régimen ha iniciado, con la asesoría del G2 Cubanos, los rusos y los iranies, lo que se ha denominado como guerra de quinta generación, indicando que así lo practicaron en China, en Ecuador con otras modalidades, y en Colombia y Venezuela utilizando para ello la corrupción.

El parlamentario señaló que la corrupción hay que atacarla de donde venga, porque genera una situación deprimente, macabra que termina por destruir la moral pública de los pueblos, el decoro y la honorabilidad. Dijo asimismo, que es importante la decisión del Presidente Guaidó para que la Comisión de Contraloría del Parlamento, sea intervenida, señalando que participó con su partido en la redacción de un documento para que se hagan las investigaciones y quien este incurso en algún elemento de

corrupción que haya privilegiado a algún corrupto, tiene que, por lo

menos, retirarse del Parlamento.

“Yo participe en la redacción del documento, hable con el Presidente Guaidó y mi criterio es que se suspendiera a todos los miembros de la Comisión de Contraloría para que se hiciera una investigación transparente, de cara al pueblo venezolano, y quien estuviera involucrado en cualquier acto de corrupción indebida, debía por lo menos, por moral, retirarse del Parlamento y en consecuencia, cuando el TSJ deje de existir y haya un Tribunal Supremo de Justicia Confiable, ante el imperio de la le, debiera de pagar”.

Admitió el parlamentario que es responsabilidad de los periodistas, investigar y denunciar las irregularidades que pudiera existir, advirtiendo que tiene en su poder todas las pruebas y elementos que le permiten demostrar su inocencia, por lo que esta dispuesto a solicitar un derecho a república al portal Armando.Info.

Ratificó que en la carta que se publica en el trabajo de investigación, no aparece su firma, así como en ninguna otra de las cartas que se presentan como prueba; afirmando asimismo tener a mano su pasaporte donde se puede comprobar que no ha tenido salidas o entradas ni a Colombia, ni a Italia, tampoco a México, ni a ninguno de los países que se mencionan en estas denuncias, indicando que no tiene nada que ver con los señores

que esta´n vinculados con el negocio de los alimentos.

“Por el contrario, yo entre a la Comisión de Contraloría en febrero de 2019, porque yo soy médico cirujano y estaba en la Comisión de Salud y hacia falta otro integrante y entre denunciando la corrupción que había con el sistema Sucre para la compra de esa humillante caja CLAP que se ha utilizado para comprar la conciencia y la voluntad del pueblo venezolano”.

Insistió en señalar que no sabe porque se le incluye en esa investigación, por cuanto su firma no aparece en las cartas, si aparece la de otros diputados, cada parlamentario debe responder por sus actos, indicando que los diputados se deben a su conciencia, señalando que él no puede responder por los demás, tampoco acusar a nadie hasta tanto hayan los resultados de las investigaciones.

“Yo voy a pedir un derecho a replica al periodistas, porque cómo es posible que yo no aparezca en ninguna de las cartas, que mi pasaporte está aquí y se habla de denuncias que estamos amparando, cuando quien lo denuncia soy yo, mal pudiese acusarme o señalarme de estar vinculado a una cosa tan extraña, tan perversa y tan triste-, afirmó el Parlamentario en entrevista radial.