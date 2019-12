Denuncian que funerarias en Carabobo se niegan a velar fallecidos por VIH #4Dic

Eduardo Franco, secretario de la Red Venezolana Gente Positiva y presidente de la Fundación Manos Amigas por la Vida, denunció que la mayoría de las funeraria en el estado Carabobo se niegan a velar a personas fallecidas por VIH.

Franco reveló que en el caso de velarlos incrementan el costo del servicio alegando que deben hacer “gastos extras” para la manipulación del cadáver.

“Nos llama la atención que en muchas de las muertes no hacen mención como enfermedad de base del VIH, porque las funerarias no los aceptan. Eso no lo entendemos, porque el virus muere apenas fallece la persona. Aquí en Carabobo registramos el caso de dos mujeres que fallecieron, y los familiares pasaron casi dos días esperando que alguna funeraria prestara el servicio y las fuera a buscar”, manifestó.

Franco indicó que durante el 2019 se han registrado 189 fallecidos con VIH, de esta cifra 6 han sido niños.