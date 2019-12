Regalos de Niño Jesús se ubican entre 15 y 38 dólares

El equipo de Elimpulso.com realizó un recorrido por el centro de Barquisimeto para conocer los precios de juguetes de cara a la llegada del Niño Jesús, constatando que pueden llegar a costar hasta 38 dólares.

“Este año lo mas buscado son los monopatines, muñecos Avengers y carros control remoto, los mismos se ubican entre 15 y 38 dólares”, declaró Lucianny López, comerciante, quien afirmó que las ventas se han incrementado.

Una opinión distinta tiene otras de las personas consultadas, quien prefirió resguardar su identidad. “Tengo aquí mas de 15 días, las ventas han estado bajas, la gente solo pregunta precios pero cuando ven los montos se van”.

“Todo el día sube el dolar y eso baja las ventas. Un monopatín que es lo que más busca la gente cuesta 15 dólares”, manifestó Nerlitt Torres, uno de los comerciantes que labora en la carrera 21 con calle 27.

Por su parte usuarios consultados señalaron que los bajos salarios que perciben les impiden acceder a juguetes.

“Creo que no va a haber regalos, tengo 4 hijos y no puedo comprar. La situación me lo impide”, expresó Jenni Castellanos.