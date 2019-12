Barquisimetanos denuncian que monumento Manto de María permanece cerrado

El monumento Manto de María se inauguró como el más grande del país y de latinoamérica, el cual representaría la fe de los católicos en la Divina Pastora, principalmente los larenses. Sin embargo en la actualidad las puertas de entrada a esta obra arquitectónica permanecen cerradas, según han denunciado barquisimetanos a través de las redes sociales a Elimpulso.com, quienes aseguran que el monumento Manto de María permanece cerrado.

Humberto Amaro quiso subir este jueves hasta el último piso del monumento para ver la ciudad desde el punto más alto; sin embargo no pudo ver más que las cadenas y el candado que aseguraban las rejas de entrada al lugar. “Es una pena que esto esté cerrado y uno no sepa a qué hora lo abren, si es que lo abren, porque tenemos un monumento que es tremendo y no podemos visitarlo”, dijo Amaro.

Por otra parte, Junior Torrealba, quien también se encontraba en el lugar, manifestó que se siente decepcionado por no poder entrar al Manto de María, pues se disponía a conocerlo este jueves. “Uno como guaro está cerca y puede venir, pero si hay personas de afuera es mayor la decepción y deja de ser un gancho que pueda atraer a turistas. Eso da lástima”, sostuvo Torrealba.

El monumento Manto de María fue concebido por arquitectos barquisimetanos y se inauguró el 13 de enero de 2016. Según la información que se puede encontrar en la búsqueda de Google Maps del Manto de María, el lugar abre de viernes a domingo a partir de las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. no obstante usuarios aseguran que en esos días y horarios tampoco está abierto.