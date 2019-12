BCV: Reservas suben US$ 27 millones y cierran la semana en US$ 7.538 millones #6Dic

Las reservas internacionales netas de la República, al 05 de diciembre, registran un saldo de US$ 7.538 millones, lo que refleja una leve alza de US$ 27 millones, en comparación con la semana precedente, cuando alcanzaron un saldo de US$ 7.511 millones.

De acuerdo con la información dada a conocer por el instituto emisor, el saldo del Fondo de Estabilización Macroeconomica (FEM), se mantiene en 3 millones de dólares, toda vez que el régimen lleva varios años sin hacer ningún aporte, lo cual ahora le resulta cuesta arriba, tomando en consideración la caída de la renta petrolera.

Con el comportamiento de las reservas esta semana, el saldo de los activos de Venezuela en el exterior, se ubican en US$ 7.541 millones, todavía muy lejos de la cota de los US$ 10.000 millones que llegó a tener en algún momento; mientras tanto, las reservas operativas del BCV se encuentran en niveles muy bajos.