OPINIÓN Decir la verdad para conseguir la libertad y formar líderes de relevo: “Filosofía de la libertad para gobernantes y ciudadanos” #8Dic

Principio Fundamental:

En estos momentos tormentosos de nuestra Patria Venezuela, me dirijo a cada uno de mis lectores en sentido individual:

“La palabra Libertad está basada en el principio de la Propiedad de Uno Mismo.” Tú eres dueño de tu Vida o sea de la Propiedad de ti mismo. Negarlo implica que otra persona o el gobierno del Estado tienen más derechos sobre tu vida que uno mismo. Aceptarlo es ser esclavo. Ninguna persona o grupo de personas es dueño de tu vida, ni tú eres dueño de las vidas de otros.

Tú existes en el tiempo pasado, presente y futuro. El Presente se manifiesta en la Libertad. Tu Futuro en tu Propiedad: producto de tu Vida y la Libertad; la tuya es fruto de tu tiempo, trabajo, energía y talentos, es parte de tu naturaleza. Y Perder el producto de tu Vida y Libertad es perder parte de tu Pasado.

Dos o más personas, que intercambian sus Propiedades voluntariamente, se benefician mutuamente y sólo ellos tienen derecho a hacerlo y cuando lo hacen, esos actos se convierten en valores. Si no se realiza el intercambio, ellos solos toman esa decisión.

¿Quién viola estos Principios?:

Hay veces, en la Vida, que la gente –por lo general: los del gobierno y militares- usan la Fuerza y/o el Fraude para tomar cosas de otros sin el consentimiento de los demás:

• Quitar la Vida, es asesinato.

• Quitar la Libertad, es esclavitud.

• Quitar la Propiedad, es robo…

Es lo mismo si estas tres acciones son realizadas por una persona o muchas o por los oficiales del gobierno del Estado.

De estos Principios se derivan Derechos:

Toda persona tiene el derecho de proteger su Vida, su Libertad, su Propiedad de las agresiones físicas o morales de otras personas o gobiernos, pudiendo pedir ayuda a “otros” para defenderse, pero no tiene el derecho de iniciar la Fuerza y/o el Fraude contra la Vida, la Libertad y la Propiedad de otros, ni designar o servirse de otras personas para hacerlo.

Tú, como persona libre, tienes derecho a escoger Líderes para proteger tu Vida, tu Libertad, tu Propiedad, pero no tienes el derecho de imponer “dictadores” a otras personas, más allá de cómo hayan sido elegidos los gobiernos, que según la casi totalidad de las Constituciones son para “Servir” a los ciudadanos.

Obligaciones para las Autoridades:

Las autoridades elegidas son, simplemente, seres humanos y ellos no tienen derechos superiores a los demás, cualesquiera sean sus etiquetas o la cantidad de gente que los apoyen y animen. Las autoridades no tienen derechos a asesinar, esclavizar o robar. Sus obligaciones son: “Servir a los ciudadanos”, según el Art.141 de nuestra Constitución que dice así: “La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.

Obligaciones de los ciudadanos:

Los que eligen a sus gobernantes no pueden entregarles derechos que uno mismo no tiene. Como todo ser humano es dueño de su propia Vida, tú eres responsable de ella. No puedes entregarla a otros que te exijan obediencia ciega a sus imposiciones, ni eres esclavo de los personeros del gobierno que elegiste, que te exigen e imponen sacrificios que ellos no hacen.

Acciones basadas en estos Principios:

Tú escoges tus propias metas basadas en tus propios valores. El éxito y el fracaso son incentivos para aprender y crecer. Tus acciones en representación de otros o los acuerdos con ellos sólo son virtuosos cuando se derivan de compromisos mutuos y voluntarios, porque la virtud solo puede existir cuando hay “libre albedrío” o potestad de obrar por reflexión y elección, que a diferencia del sólo “albedrío” es: “Voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, antojo o capricho”.

Esta forma de actuar con libre albedrío es la base de una sociedad verdaderamente libre. No es sólo la base más práctica, humanitaria y democrática sino, también, la más ética.

Ante los Problemas que surgen…

De la iniciación o imposición por la Fuerza y/o el Fraude de los gobiernos tienen una solución. La solución, por parte de los seres humanos libres, es reclamar con coraje y dignidad cuando la ejercen por encima de las leyes y normas.

La maldad no viene sólo de la gente mala sino también de las buenas personas que toleran las imposiciones del gobierno. De este modo, a través de la historia, las buenas personas han dado poder a gente malvada, a gobiernos y a todo tipo de autoridades que no cumplen la Constitución.

Usar la Fuerza y/o el Fraude del gobierno para imponer a los ciudadanos una visión única es pereza intelectual, desconocimiento y menosprecio de la libertad individual y, normalmente, más temprano que tarde producen consecuencias no deseadas y perversas: la dictadura.

Sociedad Libre y Democrática:

Una sociedad de seres humanos conscientes de sus derechos y actuantes en función de los principios de la libertad, enfocan el proceso de descubrimiento de los valores en acciones libres, en vez de imponer visiones estatistas, fascistas, comunistas, militaristas…

Lograr una sociedad libre requiere valor para Pensar, Hablar y Actuar. ¡Qué tristeza da el ver a una gran cantidad de profesionales a quienes el país les ha dado “todo”, cuando por comodidad, o falta de compromiso o “culillo” o las tres, no se atreven a ACTUAR, porque “es más fácil…no hacer nada… y que otros resuelvan los problemas en que estamos todos los venezolanos”.

Simón Bolívar, venezolano y el primer vasco universal, en 1819, en plena lucha por la independencia y la libertad de Venezuela, señaló que la Patria requería:

• un gobierno fuerte centralizado, pues no teníamos instituciones ni ciudadanos que las mantuvieran, pero…

• años después, en sus numerosas cartas, señaló y deseó que Venezuela y las naciones emancipadas, lo fuesen “en Libertad”, un EFD: Estado Federal Descentralizado en lo político, económico, social, educativo, judicial, etc…pues el poder en manos de “uno(s)” no debería ser aceptado por los ciudadanos;

• señalaba, con una visión clarísima, que la solución a los problemas se resuelven en los municipios, en los pueblos, con sus dirigentes locales.

• El, que aceptó ser dictador, en un momento dado de nuestra historia, exigió a los ciudadanos y dirigentes: “que el poder nacional elegido debía ser “limitado” a sus funciones bien establecidas en la Constitución: llevar la política general del país de acuerdo a los líderes locales, y las relaciones internacionales con las demás naciones, así como el mando de las fuerza armadas, etc…

• Según D.Andrés Bello, “la Universidad debería se la garante y gestionadora del sistema educativo de cada Estado y/o región, para evitar el cambio continuo de ministros y las oscilaciones políticas”.

Este resumen de lo que debe ser la Libertad en el siglo XXI, se está construyendo en Venezuela. Ya hay ciudadanos que tienen varios años estudiando, analizando y estructurando “El Proyecto País Venezuela Reconciliada…Vía Constituyente, proceso constitucional popular, originario e inédito, que nadie de los militares, políticos y dirigentes del país, a 210 años de la Independencia, han querido poner en práctica.

Ahí les dejo esta inquietud. Venezuela fue y será la mejor nación del mundo si todos y cada uno de nosotros nos lo proponemos.

Mis felicitaciones a los 402 graduados de las cinco cohortes. Todos ellos tienen un compromiso mayor con esta hermosa Patria que es mi Venezuela.

NOTA:

Quien desee ver y presentar a otros, parte de lo dicho y visto en esta sesión, podrá obtenerlo en CD, video de nombre “La Filosofía de la Libertad”, o lo podrá conseguir en YouTube.

Próximo domingo: Miedo a la Libertad versus el Libertarismo.

Juan José Ostériz