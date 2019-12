Inflación de noviembre se duplicó con respecto a octubre

Otra de las criticas que hace la Comisión de Finanzas es que se tiene un país sin presupuesto público en 2019 y tampoco lo habrá en 2020

El fenómeno hiperinflacionario sigue su curso en el país, aunque su intensidad ha menguado, en medio de una contracción económica sin precedentes y que se extenderá hasta 2020, según las estimaciones de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.

Para el mes de noviembre, el parlamento venezolano estimó que la inflación se ubicó en 35,8%, casi el doble del marcador de octubre, cuando se registró un 20,7%.

En una rueda de prensa, el parlamentario y economista Ángel Alvarado señaló que esto es típico del último semestre del año. “La hiperinflación sigue, la intensidad ha menguado, pero se mantiene la hiperinflación y seguramente se va a mantener por lo menos durante el primer semestre del 2020 porque los desórdenes que dieron origen a esta situación se mantienen”.

Con estos números, la inflación acumulada durante el 2019 alcanza a 5.515%, mientras que la interanual (noviembre 2018 – noviembre 2019) se ubicó en 13.475%. En este periodo, uno de los rubros más afectados ha sido el de vestido y calzado, que registró un incremento de 54%, incluso por encima de la inflación de noviembre.





Alvarado explicó que esta mengua de la inflación es causada por la política del Gobierno de Maduro de aumentar el encaje legal en las entidades bancarias, aunque esta decisión restringió el crédito y profundizó la caída de la economía, que hasta el mes pasado perdió en general el 43% de su volumen.

“La contracción económica ha sido muy grande y no tiene sentido hablar de una recuperación económica. El PIB no petrolero (sector privado y más dependiente de los créditos) ha caído 78% este año, el año ha sido dramático”, destacó el economista.

Otra de las criticas que hace la Comisión de Finanzas es que se tiene un país sin presupuesto público en 2019 y tampoco lo habrá en 2020, porque no fue presentado a las instancias competentes. Alvarado señaló que esto “genera gran desorden fiscal. Tenemos un BCV sin objetivos de política cambiaria y monetaria, no sabemos a qué atenernos”.

Al no tener presupuesto no sabremos a qué se destinará el gasto público, cuál va a ser el crecimiento, protección de precios del petróleo, prosiguió el parlamentario. “El problema del país no es falta de dinero, es la falta de transparencia. Un país sin presupuesto es gran acto de corrupción”.

Además, Alvarado señaló que junto a la política del encaje legal se tiene una política de inyección de euros en efectivo a la banca pública, a su juicio algo grave porque se desconoce de dónde vienen estos fondos y “normalmente esto no ocurre en ningún Banco Central, lo que trae serios cuestionamientos y pudiésemos estar frente a legitimación de capitales”.

El economista también destacó que la base monetaria creció hasta noviembre un 12.000%, es decir, se sigue imprimiendo dinero inorgánico; mientras que el financiamiento al Ejecutivo por parte del Banco Central de Venezuela aumentó a 42.000%, lo que seguirá siendo “una fuente de hiperinflación”.

