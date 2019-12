Un Encuentro Federal de Activistas realizó Voluntad Popular dentro de actos por 10 años de su fundación #9Dic

Un Encuentro Federal de Activistas (EFA) en la ciudad de Caracas, realizó el fin de semana, el partido Voluntad Popular como parte de la conmemoración de los 10 años de fundación de la tolda política, donde asistieron dirigentes y activistas provenientes de todos los rincones del país.

El coordinador político encargado de Voluntad Popular, Emilio Graterón, afirmó que al cumplir 10 años de fundada la tolda naranja ratifica sus convicciones.

“Reafirmamos nuestra bandera y nombre, voluntad de lucha y cambio, porque tenemos la convicción clara y firme de respaldar a nuestro presidente Juan Guaidó para que sea ratificado en su cargo el próximo 05 de enero. Todos los participantes de este Encuentro Federal llamamos a los venezolanos a encontrarse en el debate para lograr el cambio en el país, como lo ha pedido incansablemente nuestro líder y hermano Leopoldo López, fundador de este movimiento”.

Luego de deliberar durante dos días consecutivos, Graterón informó que todos los presentes firmaron un manifiesto denominado “La luz en la oscuridad”, el cual invita al reencuentro y reafirmación de la lucha por la recuperación de la democracia. “Hoy más que nunca Voluntad Popular está en la calle, en la lucha, porque hoy la voluntad de la población es popular y nuestro deber es seguir llevando la luz y marcando el camino hacia la libertad, porque frente a la oscuridad está la convicción de que pronto seremos una nación libre”

Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela e integrante de Voluntad Popular, agradeció el apoyo que siempre ha recibido de su partido el cual consideró una gran familia.

“Los del régimen nos subestimaron e intentaron afectarnos con su guerra sicológica y sus Fake News, pero no nos dejamos. Seguimos firmes en nuestra convicción, trabajando mano a mano y codo a codo con la gente. Hay cosas que mejorar, pero no por eso dejamos de trabajar, invito al partido a que me exija más, debemos profundizar la comunicación, el casa por casa y el boca a boca, para ir con todo contra la tiranía”, aseguró.

Durante las discusiones estuvieron presentes diputados, exconcejales, excarcelados políticos, responsables regionales de todos los estados del país, dirigentes y activistas. En representación de la fracción parlamentaria de la tolda naranja, la diputada Tamara Adrián, reafirmó el compromiso absoluto y fidelidad con el presidente (E) Juan Guaidó y la ruta que él ha pautado de cese de usurpación, Gobierno de Transición y elecciones libres.

“Estamos comprometidos con la ruta que el presidente determine para incrementar la lucha y lograr la libertad de Venezuela. Entendemos que cada una de nuestras acciones deben estar ubicadas, desde el punto de vista institucional en la Asamblea Nacional, pero también en los estados y territorios que representamos”.

En nombre de las regiones, el responsable del estado Trujillo por VP, Yoni Toro, indicó que “Estos encuentros forman parte de un ejercicio continuo que realiza el partido para debatir y definir la política. En estos dos días, llegamos a la conclusión de que tenemos un solo objetivo y es lograr la libertad de Venezuela y la recuperación de la democracia, razón por la cual Juan Guaidó debe ser reafirmado como presidente de la Asamblea Nacional, en el 2020, para conducir el cambio”.

Toro afirmó que transmitirán todo lo evaluado y aprendido en el Encuentro Federal de Activistas, en sus estados para que las líneas del partido se cumplan a nivel nacional, indicando que todos los actores políticos deben asumir su rol independientemente del cargo que ocupen.