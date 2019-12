Francisco Torrealba: Estamos de acuerdo que se investigue a todo el mundo, así sean empresarios chavistas #10Dic

El diputado del régimen de Nicolás Maduro, Francisco Torrealba, informó que debe ser la Fiscalía quien investigue a los parlamentarios acusados en presuntos hechos de corrupción.

En este sentido, destacó que no defiende a corruptos de ningún lado y señaló que la Asamblea Nacional (AN), no tiene la facultad de investigar los hechos.

Torrealba aseguró que van a solicitar avances de las investigaciones contra los diputados vinculados en delitos de corrupción.

“Estamos de acuerdo a que se investigue a todo el mundo, así sean empresarios chavistas. Esta investigación debería llevarse la Fiscalía y que esto lo reconozca la ANC”, sentenció.