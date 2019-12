Las navidades en Venezuela trajeron consigo la escasez de gasolina

La navidad llegó para los venezolanos y con ella la agudización de la escasez de gasolina en todo el territorio nacional. Aunque este 2019 el suministro de combustible ha sido irregular en gran parte del país, al llegar diciembre la situación parece que nuevamente agravó, según lo dicho por el dirigente sindical Iván Freites de la Federación de Trabajadores de Petróleos de Venezuela, serían 18 los estados con escasez de gasolina, gasoil y gas.

Aseguró a través de sus redes sociales que mientras este tipo de cosas ocurren en el país el pasado 5 de diciembre el buque estatal Alicia, partió desde la refinería de Amuay en el estado Falcón, rumbo a la isla de Cuba con “50 mil barriles de gasolina y 140 mil barriles de gasoil”.

Está semana son 18 estados con escasez de gasolina,gasoil y gas. Mientras esté 05/12 el buque ALICIA sale desde Amuay rumbo a Cuba con 50 mil barriles de gasolina y 140 mil barriles de gasoil. La @AsambleaVE debe anular el convenio Cuba-Venezuela que vulnera la soberanía nacional — @IvanRFreites (@IvanRFreites) December 8, 2019

Al mismo tiempo los venezolanos pasan las de Caín para poder surtir de gasolina, y así lo han manifestado a través de sus redes sociales, incluso en la ciudad de Caracas han comenzado a verse cola para poder surtir el tanque, una maniobra casi imposible para los habitantes del occidente y los andes.

Tal es el caso de Jorge Nevado, quien hace días preguntó cuál es la situación real en cuanto al suministro de combustible en la ciudad de Puerto Ordaz.

Será que somos un país sin autoridades. No existe una respuesta técnica y satisfactoria sobre el problema de suministro de gasolina, agua, etc. https://t.co/6FkX1XQzjl — Jorge Nevado A (@jnevado) December 10, 2019

Pero pasado los días al ver que no recibía ninguna respuesta por parte de ninguna autoridad, decidió denunciar públicamente que no había obtenido una respuesta técnica y satisfactoria sobre el suministro no solo de gasolina, sino de otros servicios básicos como el agua y la electricidad.

Mientras que la mañana de este martes los habitantes de Mérida cerraron el acceso en la avenida Andrés Bello a la altura de la estación de servicio Alto Chama, todo para exigir el suministro regular de gasolina.

#Merida December 10, 2019 at 10:07AM Via merida171: RT leoperiodista: #10dic..#Mérida..Usuarios molestos trancan Av Andrés Bello a la altura de la estación de servicio Alto Chama para exigir suministro de gasolina.. pic.twitter.com/fjA66mujzT — InfoviasVzla ® (@InfoviasVZLA) December 10, 2019

En ciudades como Maracay, a solo 119 kilómetro de Caracas, los usuarios denuncian que tampoco hay suministro de combustible y en las pocas bombas que cuentan con servicio hay grandes colas.

tampoco hay gasolina en parte de maracay grandes colas — El Reporte Seguro (@reporteseguro1) December 10, 2019

El exsecretario general del Sindicato Petrolero del estado Carabobo, Diego Espinoza, declaró a TvVenezuela que en esta oportunidad la escasez de gasolina se debe al deterioro acelerado de la refinería de El Palito, ubicada en el estado Carabobo.

Aseguró que en su mayoría las áreas de la refinería están “paralizadas, porque han descuidado el mantenimiento, muchas áreas están inoperativas y los trabajadores me han hecho saber a través de fotos el gran deterioro en el que se encuentra la refinería”.

