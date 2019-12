Fedecámaras: las sanciones de EEUU fueron tan nefastas como las expropiaciones

Resaltó que el petro es una “entelequia”, ya que no existe la posiblidad de tranzar con esa herramienta y no tiene confianza en la población

El presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, aseguró este martes que las sanciones impuestas desde Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro “han sido tan dañinas como fueron las expropiaciones de 2007-2008” debido a que los proveedores tradicionales para el mercado nacional, que provienen principalmente de EEUU, tienen temor a prestar servicios a los empresarios solo por ser venezolanos, al igual que recalcó las dificultades para abrir cuentas en el exterior por la misma razón.

En entrevista para Globovisión, Cusanno destacó que la inflación en Venezuela se ha reducido de forma drástica debido a que el encaje legal “suprimió la liquidez de los bolívares” y los apagones nacionales registrados durante 2019, esto último dejó en evidencia el proceso de dolarización del país porque las personas se vieron obligados a usar divisas extranjeras en vez de bolívares para hacer las transacciones cotidianas.

A pesar de vivir en una “economía bipolar”, en donde hay una “asfixia” al sector productivo pero a la vez hay empresas que buscan sobrevivir en Venezuela, señaló que se podría cerrar el año en ingresos con unos 23 mil millones de dólares, donde 6 mil millones provienen del sector privado, ya sea por inversión directa o por aquellas remesas que se generan de forma transfronteriza y eso ha dado “cierta vida” a la economía nacional.

Reconoció que desde el Ejecutivo se han tomado ciertas medidas informales para adecuar la economía como permitir la adecuación de los costos de los productos a los de producción, pero dijo que lo que no hay es una “completa apertura de la economía” para permitir que se dinamice principalmente el poder de ingreso de los salarios.

Indicó que el estamento legal venezolano no brinda oportunidades para que la banca pueda desarrollar productos que permitan que esas divisas puedan llegar al sistema bancario, con lo que se podría generar préstamos y estimular la creación nuevas empresas. De igual forma, señaló que este no es el momento en el que se debe ahorcar a los empresarios con tantos impuestos, sino que se debe permitir el crecimiento de las empresas.

Por eso, considera que los factores políticos del país deben llegar a un acuerdo de gobernabilidad con el fin de poder avanzar a un cambio en el modelo económico y sugirió que aquellos que ganen en una eventual elección, “deben gobernar para todos, sin sesgo político”.

Resaltó que el petro es una “entelequia”, ya que no existe la posiblidad de tranzar con esa herramienta y no tiene confianza en la población. Sin embargo, dijo que si el Estado toma política de sustituir el bolívar por el petro sería otra cosa pero actualmente ese “criptoactivo” no es el que rige la actividad comercial del país.

Manifestó estar en desacuerdo con la dolarización del país, a pesar que las divisas y criptomonedas “abrazan la seguridad del venezolano”. Aunque dijo que para poder hacer un proceso de cambiar de moneda, se necesita que haya un ajuste fiscal y tener las cuentas claras.

Lea más en www.Talcualdigital.com