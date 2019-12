Ramos Allup: La indefensión en la que se encuentra la República es patética #10Dic

La indefensión en la que se encuentra la República es patética, aseguró el diputado a la Asamblea Nacional y alto dirigente de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, en la plenaria de este martes sobre el Proyecto de Acuerdo que declara la Nulidad Absoluta y Consecuente Inexistencia de los Acuerdos de Transacción y demás Decisiones Adoptadas por Reinaldo Muñoz Pedroza.

Explicó que Muñoz Pedro fue designado por el régimen, pero no tenía las credenciales para ser Procurador, pero además se procedió a su nombramiento sin haber sido autorizado por la Asamblea Nacional, lo que contribuyó a que la República quedara en la más completa indefensión a nivel mundial.

A través de la cuenta oficial de Twitter de la Asamblea Nacional, señaló que “En todas partes nos demandan porque saben que estamos indefensos, le decimos a los gobiernos del mundo que Muñoz Pedroza no representa a nadie, Venezuela como país no puede caer en estado de indefensión ante juicios incoados”.

Expresó igualmente durante su intervención, que “En el PSUV debe haber juristas calificados, pero traen a un fulano Procurador que no tiene credenciales, no lo envían para acá, él no puede realizar contratos ante 55 países importantes del mundo que reconocen el gobierno legítimo

Hizo referencia a que “El diputado Benavides intervino en una cosa distinta a la que estamos tratando, la indefensión en la cual se encuentra la República es patética, Muñoz Pedroza no tenía credenciales para ser designado Procurador”.

Advirtió que es necesario que estemos muy alertas en torno a una gran cantidad de juicios que se han incoado en contra de la República, por qué no hemos pagado, no se ha cumplido con las obligaciones pendientes.

Recordó que, por ejemplo, el contrato con Cristallex no lo firmó Guaidó, ni nadie de la oposición, es un contrato que firmaron los funcionarios del régimen, así como muchos otros que han comprometido a la República.

Advirtió que la oposición desde la Asamblea Nacional, lo único que puede hacer es desconocer aquellos compromisos que no fueron sometidos a la consideración del Parlamento venezolano.