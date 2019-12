VIDEO Diputado Jesús Superlano: A la gobernadora le están mintiendo #10Dic

View this post on Instagram

El diputado al Consejo Legislativo del Estado Lara por el partido chavista Patria Para Todos, Jesús Superlano, se pronunció ante la crisis de los servicios públicos en la entidad y respaldó una protesta de sindicatos y comunidades adeptos al chavismo que se desarrolló la mañana de este martes frente a la Gobernación de Lara. . Superlano aseguró que "a la gobernadora le mienten. No es posible que un producto de polar sea igual de caro que un producto de AbastLara. El gas se duplicó y si le preguntan a las comunidades, tienen el mismo problema de cuando no era privatizado". . El diputado comentó que los habitantes de sectores del oeste de la ciudad están molestos por toda esta situación y pidió a la mandataria regional, Carmen Meléndez, que atienda a las comunidades y sus dirigentes. . Texto: Yorvi García Vídeo: @superlanoppt . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Regionales #JesúsSuperlano #Protesta #CarmenMeléndez #Gobernación #ServiciosPúblicos #Noticias #News #Información #ElImpulso #10Dic