VIDEO Eliott Abrams: Nunca será descartada una intervención militar en Venezuela #13Oct

El emisario de Estados Unidos para venezuela Elliott Abrams, ratificó este viernes que el Gobierno estadounidense apoya la gestión del presidente encargado Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional. . Por ello refirió que todas las opciones siguen estando sobre la mesa, incluyendo la intervención militar, para acelerar la salida de Maduro del poder. . “Intervenciones militares como la de Afganistan son complejas, pero nunca serán descartadas porque nadie sabe lo que pasará mañana. Tenemos opciones militares y no van a desaparecer”, dijo. . Por otra parte, sobre la la posibilidad de que Juan Guaidó no sea reelegido el próximo 05 de enero de 2020, aseguró que “Lo veo imposible, la posición democrática tiene una gran mayoría en la Asamblea a pesar de la corrupción del régimen y la oferta de dinero, 500 mil dólares por voto, pero parece que no han podido comprar a la mayoría, yo confío en la oposición democrático y creo que Guaidó será reelegido”. . Texto: Yorvi García Vídeo: @vpitv Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Internacionales #EliottAbrams #IntervenciónMilitar #JuanGuaidó #Venezuela #EstadosUnidos #Noticias #Información #News #ElImpulso #13Dic