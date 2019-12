Formulan denuncia: Fallas en Metro de Caracas ponen en riesgo la vida de sus trabajadores y pasajeros #13Dic

El riesgo permanente en que están sus vidas debido a las constantes fallas que presenta el sistema, denunciaron este viernes, en conferencia de prensa, los trabajadores del Metro de Caracas representados en La Asociación de Jubilados y Pensionados (Ajupemeca) y El Frente Unido de Trabajadores del Metro de Caracas.

Jairo Colmenáarez, integrante de la dirección sindical del Metro de Caracas, afirmó que los trabajadores no tienen la culpa de los hechos que vienen ocurriendo en la institución. Explicó que las fallas obedecen a la falta de mantenimiento y materiales para el personal.

“¿A qué están jugando los directivos del metro de Caracas? Están poniendo en riesgo la vida de los usuarios y de nuestros compañeros de trabajo. No hay planificación a la hora de realizar el mantenimiento, falta inversión y recuperación de los espacios.

De 42 trenes que había en línea uno, actualmente están operativos entre 10 y 13 trenes, esto es un reflejo claro de la situación que viene padeciendo el sistema. Queremos hacer un llamado a todas las instituciones competentes para que se investigue lo que realmente ocurre en la organización”, señaló.

Destaca como entre las recientes fallas evidenciadas en lo que una vez fue denominado “La gran solución para Caracas” está el incendio generado en la estación de La California, el descarrilamiento en la estación Plaza Venezuela, así como los constantes retrasos y fallas de trenes que ocurren a diario en las diversas líneas que integran el transporte subterráneo.

Mientras que Deillily Rodríguez, directivo sindical de la institución, lamentó que hasta los momentos las autoridades del metro no han hecho ningún pronunciamiento, acto que a su juicio debería realizar cualquier empresa seria y responsable, como lo era antes el Metro de Caracas.

Con relación al incidente ocurrido el martes entre las estaciones Colegio de Ingenieros y Plaza Venezuela, Rodríguez explicó que un tren perdió códigos y no pudo rearmar la falla, quedando varado en inter estación junto al tren que venía atrás. “Los vagones no poseían aire y por el largo tiempo de espera, los usuarios comenzaron a desesperarse, abrieron las puertas de emergencia, salieron a la vía y como no había personal que los guiara, algunos usuarios desorientados se dirigieron a la línea 2 y 3 del sistema, saliendo por Zona Rental o hacia la vía que da a la estación El Valle”, explicó.

La representante sindical exhortó a la empresa a hacer una investigación de todos los hechos que vienen ocurriendo y pidió que se responsabilice de la mala gerencia que ha llevado hasta ahora, lo que ha puesto en peligro no sólo a los usuarios, sino también a los trabajadores.