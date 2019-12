Guaidó: Es imperativa la unión y dejar a un lado las diferencias para impulsar la solución a la crisis #13Dic

Un llamado a la unión y a dejar a un lado todas las diferencias, para impulsar la solución a la crisis que agobia a todos los venezolanos, hizo este viernes el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Guaidó, en reunión con motivo del primer aniversario del partido Encuentro Ciudadano, que encabeza la diputada, Delsa Solorzano.

Al referirse a los escenarios para el 2020 en relación con el Parlamento, recordó para el 5 de enero del 2019 no había ni siquiera expectativas, lo que había es un vamos a ver, un ojalá, puro escepticismo, pero como siempre hemos tenido certeza y confianza en al ciudadano, lo hacemos con fuerza, con entereza, garantizando la unión de los factores, con la responsabilidad de todos los partidos, de todos los sectores sociales, de respetar la palabra empeñada, la primera de las instituciones, se trata del acuerdo de gobernabilidad parlamentaria, el cual se va a respetar.

“Así que veo un 5 de enero de 2020 muy distinto a como vivimos este 5 de enero del 2019, en días se unificó a un país, se movilizó una ciudadanía, Venezuela formó parte y está hoy en el centro de la agenda de discusión de política mundial, gracias a la lucha de los venezolanos para visibilizar la crisis, a ofrecer soluciones y alternativas, donde nos apoyó el mundo entero, hoy nos vamos a enfrentar a un 5 de enero de 2020 con el reconocimiento del mundo, con el respeto a ese acuerdo de gobernabilidad parlamentaria, con el asedio que no es nuevo de una dictadura, que no pudo a punta de balas, de persecución ni violación de la inmunidad parlamentaria y tratan de hacer dudar a algunos, que no van a lograr, nos vamos a enfrentar a un 2020, hermanos y hermanas, ya no lleno de escepticismo, de dolor, sino lleno de esperanzas y de futuro”, aseguró,