VIDEO Cuerpos de seguridad desalojaron invasores de edificios Plaza Mayor en Barquisimeto #16Dic

Los presuntos invasores de los edificios Plaza Mayor, al este de Barquisimeto, aseguran que permanecerán en el sitio y que no saldrán porque ellos necesitan viviendas. . Asimismo, denuncian que están en su derecho porque presuntamente estos edificios se encuentran abandonados. . Desde la madrugada de este lunes se denuncia la presencia de estas personas dentro del conjunto residencial en construcción. Al parecer habrían irrumpido de forma violenta, por lo que propietarios exigen su inmediata salida. . Al lugar ya han llegado cuerpos de seguridad y funcionarios del Ministerio Público, quienes se encuentran mediando en el conflicto. . Texto y Vídeo: Brian Vidal . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Regionales #Invasión #PlazaMayor #Edificios #Propietarios #Barquisimeto #Noticias #News #ElImpulso #16Dic