Ismael León: Voluntad Popular no es un partido terrorista #16Dic

Condenar las recientes acusaciones del régimen de Nicolás Maduro, que vinculan a miembros de la tolda naranja en un presunto ataque terrorista a unidades militares en el país, acordaron diputados a la Asamblea Nacional, autoridades, dirigentes y activistas de Voluntad Popular.

El parlamentario y dirigente de VP en Caracas, Ismael León, reiteró durante una conferencia de prensa, el espíritu de lucha social y democrático que ha representado al partido desde su creación, lo que ha estado a la vista de todo el país, que así lo ha podido comprobar con sus actuaciones.

“Dejen de vincularnos con organizaciones terroristas y decir que el líder de este partido es un psicópata, porque su principal ideal es luchar para que todos los derechos sean para todas las personas: eso es lo que dice Leopoldo López, líder de Voluntad Popular. Nosotros no somos un partido terrorista, somos un partido social, que lucha de abajo hacia arriba, demócrata, que cree en la libertad y #LaMejorVzla”.

León rechazó el reciente hostigamiento perpetrado por organismos de seguridad de la dictadura contra su homóloga Yanet Fermín y otros diputados a la AN. “Yanet Fermín es una mujer honesta, cariñosa, madre de familia. Buscan que los diputados salgamos corriendo y que no votemos el 5 de enero, pero no lo van a lograr. El 5 de enero estaremos votando por el presidente Juan Guaidó, por nuestro futuro y el de nuestro país”.

Explicó a los venezolanos que la primera etapa de la Operación Alacrán es con “Plata” y corrupción, en la cual funcionarios del régimen buscaban comprar la conciencia de los legítimos diputados para que dieran la espalda al mandatario interino del país de cara a su reelección en 2020.

Y la segunda etapa denominada “Plomo” consiste en la persecución judicial a los diputados como es el caso de Yanet Fermín y los allanamientos a inmunidad parlamentaria a otros legisladores.

“No han logrado sus pretensiones a través de la Operación Alacrán, con la que buscan comprar la conciencia de todos los diputados o de 30 mínimo para poder sacar del juego al presidente. Hay diputados a la Asamblea que viven en condiciones económicas muy difíciles, pero están firmes y saben que 500 mil o un millón de dólares no vale más que libertad de su país”.

El parlamentario insistió en que la única solución a la grave crisis política, social y económica de los venezolanos, es llevar a cabo un proceso electoral realmente libre que permita elegir un nuevo gobernante. En este sentido, retó a Maduro a dejar de lado los intentos de soborno y las falsas denuncias contra Voluntad Popular y se mida en unas elecciones presidenciales libres.

“Maduro, si quieres resolver algún problema con nuestro hermano Juan Guaidó, mídete en un proceso electoral justo y transparente, con las condiciones necesarias para que los venezolanos elijan un nuevo presidente. Al pueblo de Venezuela le pedimos confianza y fe, en la lucha que hemos dado hasta ahora y en nuestro hermano Guaidó, quien seguirá siendo el presidente de la Asamblea Nacional y de todos los venezolanos”, dijo Ismael León.