OPINIÓN Dune y los Diarios Robados (Reflexiones en la Feria del Reencuentro del Hechizo) VI – (P-4) #16Dic

Todos los estados son abstracciones.

Octun Politicus. Archivo B.G.

No dependas solamente de la teoría si está en juego tu vida…

Comentario Bene Gesserit

El tiempo no se cuenta a sí mismo. Solo tenéis que contemplar un círculo, y eso se hace evidente.

Leto II. (El Tirano)

No enseñamos historia recreamos la experiencia. Seguimos la cadena de consecuencias… las huellas de la bestia en su bosque. Mirad detrás de nuestras palabras y veréis el amplio recorrido del comportamiento social que ningún historiador ha tocado jamás.

Panoplia Propheticus de la B G.

8.00 am – Casa de Playa El Tirano sin Aguirre – Antolín del Campo. Nordeste Isla Margarita

El foro pesquero siguió al día siguiente en honor a los ñeros conquistadores de la Perla Ñera XXXL, que nadie había visto pero que tampoco daban por incierta, fue llamado, el reencuentro del hechizo. Dios sabe de qué reencuentro y de cuál hechizo se refieren. Pero como buen interlocutor de bajo perfil más perdido que el hijo de Lindbergh y más hijoerdiablo que pastel de chucho, me hice el loco, y sude un poco de indiferencia, como que si todo estaba en orden, pero en verdad era un caos inmisericorde el caleidoscopio de sentimientos que persistían dentro de mí, cada vez que viajaba a otros mundos con mis mosque-ñeros a bordo y V el bardo.

Los muchachos habían dormido en carpa a lo largo de la playa. La juerga fue hasta entrada la noche y no dejaron dormir a una sola cristiana en los alrededores. En la mañana siguiente, no hubo uno sin ojera y mal humor, amén del mal hálito, excepto el pelafustán de Jr. que sobrio y sin una gota de alcohol en las sangres, atormentaba a todos los beodos y odaliscas juveniles de la rumba de poseídos por la fogata y la danza loca madrugada de mucha María, que no falta entre los fuma Juanas y el enmascarado del papagayo blanco en fosa nasal. También rodó el sexo que jugaba algarrobo y los gritos al cielo al son de ay dios, con el pobre creador que no llevaba culpa en ese entierro y fue el que menos durmió el infeliz gracias a las plácidas doncellas modernas que no rompían un plato, pero que sí reventaban las polleras del mundo, que por suerte para las que las disfrutaron, no eran tan escasas, ni tan timoratas…

Los gurruminos hecho trizas por las niñitas que estaban como uvas de playa, cual si nada, tan fértiles y agraciadas. Ni sudadas las muy zánganas. Y los varones de caras largas y con facha de moco de pavo derretido. Jr., no perdonó a uno solo de los títeres con gorro. Y más de uno quiso perseguirlo y ahorcarlo mientras el loco gritaba… Sodoma y Gomorra volvieron, y reía como enfermo mental, persiguiendo gaviotas que picoteaban las migajas de pan de los turistas en la feria del reencuentro con el hechizo desde el predio del mercado pesquero. Dios mío santo…

Las preguntas a eso de nueve empezaron a llover como alud de montaña. Y los impertinentes fueron las primeras piedras en caer del risco más elevado de la estupidez. Parece mentira pero hoy las damas tomaron el mando y la sutileza pasó a ignoto agresivo pasivo femenil. Y así empezamos con las que nos sacó el asunto de las que conllevan las vaginas. Comenzó a decir que la noche anterior donde quedó glabra de tanto mover la cintura bailando, se topó con el D.R, con olor a rosa de los vientos… El sentido femenino de la participación tuvo su origen en la colaboración en los quehaceres familiares… el cuidado de los pequeños, la recolección, y preparación de los alimentos, el compartir las alegrías, el amor, y las penas, las lamentaciones fúnebres se originaron con las mujeres. La religión nació como un monopolio femenino que se logró arrancar a las mujeres sólo después de que su poder social se tornó excesivo. Mujeres fueron las primeras en investigar y practicar la medicina. No ha existido jamás un equilibrio claro entre los sexos porque el poder va unido con determinados cometidos, de igual forma que aparece indiscutiblemente ligado a los conocimientos…

La niña dijo en tono mortal ¡todo esto, confunde mucho! Yo la entendí dentro de mi propia confusión confuciana. Juntos y confucianos en plenaria, decidimos seguir confundidos, pues sino estás confundido(dice el proverbio irlandés)no sabes lo que está pasando y mandé mi sudor en palabras… No podéis comprender la historia a menos que comprendas sus flujos, sus corrientes, y la manera en que cada caudillo se mueve entre esas fuerzas. Un caudillo procura perpetuar las condiciones que crean la necesidad de su caudillaje. Y así, el caudillo exige la presencia del extranjero. Os conmino a que estudie y contenga mi carrera. Yo soy a la vez caudillo y extranjero. No cometas el error de suponer que sólo instituí la Iglesia que era el Estado. Esa fue mi función como caudillo y dispuse de numerosos modelos históricos que imitar. Como clave de mi papel como extranjero, echad una ojeada a las artes de mi época. Son artes bárbaras. ¿La poesía favorita? La épica. ¿El ideal dramático popular? El Heroísmo ¿Las danzas? Salvajemente abandonadas. Desde el punto de vista de Moneo, acierta al describirlo como peligroso. Estimula la imaginación. Hace a la gente sentir la falta de aquello de lo cual escribe, les privé. ¿De qué les privé? Del derecho a participar en la historia.

Insistir en que el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional, es trillado, pero de única utilidad a la hora del maridaje con la nada y el concubinato con el vacío ¿Profesor, hay algo más que pueda darnos?…Y lancé el mejor sudor D.R. bajo la manga para féminas en celo… Pensé en ella como memoria plástica, esa fuerza interior que te impulsa a ti a tus prójimos hacia formas tribales de existencia. Esta memoria plástica tiene como objetivo regresar a su antigua configuración, la sociedad tribal. Vedla a vuestro alrededor, en todas partes, el feudatario, la diócesis, la corporación, el pelotón, el club deportivo, los grupos de danzas, las célula rebelde, el consejo de planificación, la congregación religiosa…cada una con su amo y sus sirvientes, con su huésped y sus parásitos. Y los enjambres de artefactos alienantes incluidas las mismas palabras tienen finalmente a emplearse como argumentos para regresar a aquellos buenos tiempos. Desespero de enseñaros otros métodos. Tenéis pensamientos cuadrados que no admiten círculos.

Del fondo del grupo de desgreñados, mal dormidos y fétidos mancebos, un Nerd, el único que se vino a festear y no durmió porque no le dejaron, se hizo de un coraje inusual, y desde el final de la turba que tapaba preguntó con una pertinencia distinta a los fresqueros de rumba de Juanas y papagayo blanco. El joven replicó…Hemos hablado de féminas y religión e incluso de lo cavernícolas que somos todavía pero ¿Qué hay con la guerra?…

V, fue el que le contestó a través de mí porque en asuntos de guerra era un sabio de la paz en guerra y de la guerra por la paz. Todo un Fiord Dostoievski. Sudé en vocablos el D.R de la paz de Leto… La actividad bélica incesante origina sus propias condiciones sociales, que han sido similares en todas las épocas. Para defenderse de los ataques, la gente adopta un estado de alerta permanente. Y se advierte el gobierno absoluto del autócrata. Todos los nuevos se revierten en zona fronteriza peligrosa, nuevos planetas, nuevos distritos de exploración económica, nuevas ideas o nuevos instrumentos, visitantes, todo se convierte en sospechoso y se instaura un fuerte feudalismo disimulando a veces bajo la forma de un politburó u otra estructura similar pero siempre presente. La sucesión hereditaria sigue las líneas de poder. Domina la sangre de los poderosos. Los virreyes del cielo o sus equivalentes distribuyen la riqueza. Y ellos saben que deben controlar la herencia o dejar que el poder se vaya fundiendo lentamente. ¿Bien comprendéis ahora la paz de Leto?

Seguí sudando hasta marearme…Una de las palabras más terribles en cualquier idioma es Soldado. Sus sinónimos desfilan a través de nuestra historia, yoghanee, miliciano, húsar, hareebo, cosaco, deranzeef, legionario, sardaukar, habladoras pez. Los conozco todos. Están todos ahí, en la filas de mi memoria, para recordarme. Asegúrate siempre de que cuentas con el apoyo del ejército. ¿Sabéis lo que suelen decir los guerrilleros? Pretenden que sus rebeliones son invulnerables a la guerra económica porque carecen de economía, alegando ser parásitos de aquellos a quienes se proponen derribar. Los muy necios no valoran la moneda con la que tendrían inevitable que pagar. El esquema es inexorable en sus fracasos degenerativos. Se ve repetido en los sistemas de esclavitud, de los estados liberales, de las religiones organizadas en castas, de las burocracias socializantes, en cualquier sistema, en suma, que cree y mantenga dependencias. Tolera un parásito por demasiado tiempo, y no podrá vivir sin un huésped. Los grupos tienden a condicionar su entorno para la supervivencia de la comunidad. Siempre que se desvían de este objetivo, es señal de que el grupo como tal se encuentra enfermo. Existen numerosos síntomas reveladores de la salud del grupo. Yo observo, por ejemplo, la distribución de alimentos. Es una forma de comunicación, una ineludible señal de ayuda mutua que contiene también un elemento mortal de dependencia. Resulta interesante comprobar que son los hombres los que hoy atienden las tierras. Son hombres y maridos. Antes ese era dominio absoluto de las mujeres.Otra interpelación Nerd, fue todavía más diligente, perspicaz, indagadora ¿Somos predadores en la escala trófica y en el nicho ecológico y en tal caso el alimento termina por decantar el alma de toda religión? En este D.R. dispongo de la etiología de mi interrogante. Disponiendo las generaciones de tiempo suficiente para evolucionar, el predador produce determinadas adaptaciones de supervivencia en su presa, las cuales, mediante un ciclo operativo de alimentación, producen cambios en el predador, que a su vez modifica su presa, etcétera, etcétera…Innumerables fuerzas poderosas producen el mismo efecto, las religiones pueden contarse entre dichas fuerzas.Cada día que pasa os tornáis progresivamente irreales, más ajenos y remotos de lo que yo me siento en ese nuevo día. Y soy la única realidad y, en cuanto que diferir de mí, vosotros vais perdiendo realidad. Cuando más curioso me vuelvo, menos lo son quiénes me adoran. La religión suprime la curiosidad. Lo que yo hago mengua a quien me adora. Por eso llegará la hora en que no haré nada y todo lo devolveré a la gente que, amedrentada, se encontrará ese día sola y se verá forzado a actuar por sí misma. Yo soy para mi pueblo padre y madre. He conocido el éxtasis del nacer y el éxtasis del morir, y conozco las normas de conducta que debéis aprender. No he vagado acaso embriagado a través del universo de las formas. Sí. Os he visto esbozados a la luz. Ese universo es mi sueño. Mis energías se concentran en él, y yo me encuentro en cualquier reino y en todos los reinos. Así nacéis. La mayoría de las civilizaciones se basan en la cobardía. Resulta fácil civilizar enseñando cobardía. Se diluyen los niveles que conducen a la valentía. Se refrena la voluntad. Se regulan apetitos. Se vayan los horizontes. Se dicta una ley para cada movimiento. Se niega la existencia del caos. Se enseña a respirar despacio incluso los niños. Se domestica. D.R.

Caray pensé, este muchacho debía ir de consultor científico. Uno podría pensar y debería hacerlo, que los jóvenes se dan por sentado como ignaros, pero al igual que Jr. su intuición y capacidad de asombro, como se ha mencionado, permite entender el doble comprendiéndolo obligatorio y crecer mucho con lo necesario, que al final es lo verdaderamente importante. La razón tiende a generar erratas que a la postre son el camino a verdades mentirosas y mentiras verdaderas.

La tarde fue auspiciosa en cuanto a que las reuniones en cenáculos de jóvenes que se concentraban en concentrar a lo desconocido pero con armas modernas. El arma de la imaginación multiverso en el que hoy flotaban como motas que el viento arreaba al antojo. Polvos de las estrellas que se interpretan y reinventan sin preocuparse mucho del cómo y buscando con firmeza el por qué y cómo suceden las cosas en la sociedad a la que pertenecen y a la que se deben en cuerpo y alma, Al final son los herederos de la tierra en decadencia. Son la generación del recate de una tierra enferma por la huella de un hombre que escupe para arriba y luego se queja de estar ensalivado. Ellos son la nueva saliva del tiempo.

Empecé a darme cuenta que estábamos por terminar de entrar al final de los D.R. por el día de hoy y sin embargo aun quedaron en el tintero un par de intervenciones de relevancia en este caterva de disparates que tienen tanta certeza…V, siguió sudándome D.R. a deuda de lo que creyó pertinente concretar de éstos. A ese respecto hizo recitar otro de sus escogidos… ¿Cuál es el peligro más inmediato para mí administración? Os lo dice… el verdadero visionario, la persona que ha estado en la presencia de Dios con el conocimiento pleno del lugar en que se encuentra. El éxtasis visionario libera unas energías semejantes a la del sexo, de decir, indiferente a todo cuanto nos sea la creación. Un acto de creación puede ser muy similar a otro. Todo depende de la visión… ¿Crees que el poder es el más inestable de todos los logros humanos? ¿Qué me decís entonces de las aparentes excepciones a esta inherente estabilidad? Ciertas familias perduran. Se sabe que algunas burocracias religiosas muy poderosas han prevalecido a lo largo de los siglos. Pensad en la relación entre fe y poder ¿Son mutuamente exclusivos cuando uno depende del otro?. La Bene Gesserit se ha sentido confortablemente a salvo dentro de las leales murallas de La Fe durante miles de años, pero, ¿adónde ha ido a parar todo su poder?

Esto genero un silencio sepulcral. Los muchachos empezaron a cansarse y había que apresurar el paso, me sudó V, desde Arrakis. Creyó pertinente dar un giro de la política a la profecía. De la historia a la interpretación de ésta. El estado de trance de la profecía no se asemeja ninguna otra experiencia visionaria. No se trata de una retirada de la cruda exposición de los sentidos, como muchos otros estados de trance, sino de una inmersión en una multitud de nuevos movimientos. Las cosas se mueven. Se trata de un pragmatismo final en medio del Infinito y de una conciencia exigente que al final se convierte en la intensa convicción de que el universo se mueve de por sí, de que cambia, de que sus leyes de transforman, de que no hay nada permanente ni absoluto durante todo este movimiento, de que las explicaciones mecánica de cualquier cosa operan solamente dentro de límites precisos y que, una vez se derriban las paredes, las antiguas aplicaciones se derrumban y se disuelven barridas por nuevos movimientos. Las cosas que se ven en este trance son sedantes y a menudo demoledoras. Exigen del que lo sufre un supremo esfuerzo por permanecer entero, y aún así se emerge de ese estado profundamente cambiado.

Al profeta no le desvían de su misión las ilusiones del pasado, del presente, o del futuro. La fijeza del lenguaje es la que determina estas distinciones lineales. Los profetas disponen de la llave que bloquea el lenguaje. La imagen mecánica constituye para ellos sólo una pura imagen. Este no es un universo mecánico. La progresión lineal de los acontecimientos viene impuesta por el observador. ¿Causa-Efecto? No, en absoluto. El profeta pronuncia palabras fatídicas, y uno vislumbra un suceso ´destinado a ocurrir´. Pero el instante profético es ambiguo. El que escucha desconfía del mensajero poético. El instinto indica que su formulación menoscaba el poder de las palabras. Los profetas más hábiles lo conducen a uno hasta la cortina y lo dejan atisbar por sí mismo.

Llegó la hora de ir a merendar y darle colofón al atardecer que recaía como melocotones en un platón de aguas saladas. De atrás, una jovencita de lentes, asumiblemente Nerd, intervino de forma increíble,como a pocos se le hubiese ocurrido. Tenía que ser mujer para notar lo que al hombre le pasa ante las narices frías, sin calentarles las fosas del entendimiento. Y me miró directo a la cara con unos ojos tan azules como el mar que servía de marco a su estampa de futura mujer. Y leyó su D.R. con destreza de Boyesscout…Estoy empezando a odiar el agua. La piel de trucha de arena que impulsa mi metamorfosis adquirido ya la sensibilidad del gusano. Moneo y muchas de mis guardias conocen mi aversión. Sólo Moneo sospecha la verdad, es decir, que esto constituye un hito importante. En él siento mi final, que ocurrirá no pronto como Moneo mide el tiempo, pero si lo bastante para como yo lo soporto…Hubo un instante de pausa en el silencio.Se acomodó los lentes, nos miró a todos como bichos raros, y continuó su lectura, casi como si fuese para sí…Las truchas de arena se abalanzaron sobre el agua en los tiempos de Dune, lo cual fue un problema durante las primeras fases de nuestra simbiosis. A fuerza de voluntad logré dominar aquella necesidad, entonces y durante el período que tardamos en alcanzar un estado de equilibrio. Ahora debo evitar el agua porque no existen más truchas de arena que las semi-aletargadas criaturas que componen mi epidermis. Sin las truchas de arena que devuelvan este mundo al desierto que fue, Shai-Hulud no emergerá…el gusano de arena no puede desarrollarse hasta que la tierra esté reseca. Yo soy su única esperanza.

Para el momento de terminar el D.R., V desde Dune, sudó a la jovencita la pregunta que desprendía a todas luces del D.R. previo…¿Conocéis la leyenda de la gran reserva de melange? Sí, yo también conozco esa historia. Un mayordomo me la relató un día para entretenerme. La leyenda dice que existe una reserva de melange gigantesca, grande como una montaña. La reserva está escondida en las profundidades de un remoto planeta. No es Arrakis ese planeta. No es Dune. La especia fue escondida allí hace muchísimo tiempo, antes incluso del primer imperio, y de la Cofradía Espacial. La leyenda afirma que por Paul Muad´Dib acudió a aquél planeta y vive todavía junto a esa reserva especial, que le mantiene vivo, esperando. El mayordomo no comprendió por qué esa historia me turbaba tanto.Hicieron falta casi un millar de años para que el polvo del viejo planeta desértico de Dune abandonará la atmósfera y quedará ligado convertido en tierra y agua. Hace unos 2.500 años que no se ve en la que saque el viento que llamaban el que levanta la arena, causando terribles tormentas de Coriolis. Veinte billones de toneladas de polvo podían transportar ser suspendidas por el viento de una de una sola de estas tormentas. El cielo en esos casos se tornaba plateado. Y los Fremen decían…El desierto es un cirujano que practica un corte en la piel para exponer lo que está debajo de ella´. El planeta y la gente poseían capas. Eran bien visibles. Mi Sarrer es más que un débil eco de lo que fue. Yo tengo que ser hoy el que levanta la arena. Una segunda interrogante emergió de infantes labios impúberes…

¿Qué estoy eliminando? La infatuación burguesa con una pacífica conversación del pasado. Esta es una fuerza que obliga, una fuerza que mantiene unida a la humanidad en un conjunto vulnerable a pesar de la ilusoria separación de las distancias inter-estelares. Si yo puedo encontrar los fragmentos dispersos, también lo pueden otros. Cuando se está en compañía se puede compartir una catástrofe común. Se puede ser exterminado en compañía. Y así demuestro yo el terrible peligro de una mediocridad deslizante y exenta de pasiones, de un movimiento sin ambiciones ni fines. Os doy eras de vida que fluye suavemente hacia la muerte sin prisas ni estridencias, sin preguntar si quiera `por qué´. Yo os muestro la falsa felicidad y la catástrofe-sombra llamada Leto, el Dios Emperador. Ahora bien, ¿aprenderéis lo que es la verdadera felicidad?

Al finalizar la última hora, la ribera de playa y el plato de melocotones fundieron con el cielo apricot, como licuan los tactos de los amantes en un cuerpo unificado pero dividido en dos. Llegaba Clara algo oscura de temperamento porque el Tío, la sigue jorobando. Llegué a límite de hora donde había que recogerse. Dune, es la escala a laS enda Imperial de la Fundación. Del andar por la Senda de Oro hasta la Senda Imperial, el sol de la Enciclopedia Galáctica y su segunda Fundación. Me tocó, como era de esperarse, cerrar el evento con un D.R. que priva en el pecho,justo como un pezón. En toda la extensión de mi universo, no he visto ninguna ley dela naturaleza inalterable e inexorable, este universo presenta solamente relaciones cambiantes que a veces se contemplan como leyes por conciencia de corta duración. Estos detectores carnales denominados esencia, son efímeras emanaciones que abrazan las llamaradas del infinito, fugazmente conscientes de las condiciones temporales que constriñen nuestras actividades y se modifican a medida que esas actividades también se modifican… Si tenéis que definir lo absoluto, usar su propio nombre… Efímero…

Y el hechizo consiguió por principio la partida al globo-verso y ahora bajamos del gusano para irnos a la nave interestelar e ir a lo cósmico, donde lo recóndito y el material oscuro serán la mayor parte del multi-infinito que nos envolverá…Cheo gritó al infinito y más allá y Jr. lo secundó con… V, para allá vamos.

—- o —-

Pd… En el baúl de salida del Museo Fremen entregaban un recuerdo telepático…

Las cartillas de Darwi Odrade

(Recopilación de V y la filosofía Bene Gesserit con la Reverenda Madre)

Limítate a la observación y siempre dejaras de lado el objetivo de tu propia vida. Ese objetivo puede ser enunciado de esta forma…vive la mejor que le sea posible. La vida es un juego cuyas reglas aprendes si saltas a ella y la juegas a fondo. De otro modo, serás atrapada en equilibrio precario, viéndote sorprendida constantemente por los cambios del juego. Los no jugadores gimen y se quejan a menudo de que la suerte pasa de largo por su lado. Se niegan a ver que pueden crear algo de su propia suerte.

Dicen que la Madre Superiora no puede descuidar nada… un aforismo sin sentido hasta que captas su otro significado. .. soy la servidora de todas las hermanas. No puedo pasar demasiado tiempo en generalizaciones ni en trivialidades. La Madre superiora debe desplegar una acción perspicaz a fin de evitar que una sensación de desasosiego penetre en los rincones más alejados de nuestroorden.

El mejor arte imita la vida de una forma compulsiva. Si imita un sueño, debe ser un sueño de vida. De otro modo, no hay ningún lugar donde podamos conectarnos. Nuestras conexiones no encajan.

Dadme el juicio de mentes equilibradas antes que leyes. Códigos y manuales crean un comportamiento esquematizado. Todo comportamiento esquematizado tiende a seguir delante de forma in-cuestionada, acumulando impulso destructivo.

Somos testigos de una fase transitoria de la eternidad. Ocurren cosas importantes, pero algunas personas nunca se dan cuenta. Intervienen accidentes. Uno no está presente en los episodios. Tiene que depender de los informes. Y la gente cierra sus mentes. Qué tienen de bueno los informes. La historia en un noticiario. Preseleccionada en una conferencia editorial, digerida, y excretada por los prejuicios. Los informes que uno necesitaras raras veces proceden de aquellos que hacen la historia. Diarios, memorias, y autobiografías, son formas subjetivas de oratoria especial. Los Archivos están atestados con este sospechoso material.

Darwi Odrade

Marcantonio Faillace Carreño