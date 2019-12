Barquisimetanos condenan colas preferenciales en estaciones de gasolina #16Dic

El dolor de cabeza de disponer de horas para surtir el vehículo con gasolina, se agrava cuando comienzan a hacerse las famosas colas VIP o preferenciales, pues la espera se dilata.

Elimpulso.com consultó a usuarios que esperaban este lunes para llenar su tanque de gasolina, quienes consideran injustas las colas VIP, en las que se benefician mayoritariamente funcionarios de cuerpos de seguridad o personas que pagan con divisas o productos de la cesta básica para no hacer la larga fila que constantemente supera las 10 cuadras.

No obstante otros usuarios piensan que sí deberían tener prioridad algunas personas de acuerdo a la actividad que desarrollan.

Albert Medina, indicó que los taxistas deberían tener prioridad por cuánto prestan un servicio a la población, al igual que los médicos.

“Yo a veces he pagado porque trabajo con mi carro y consume mucha gasolina. El tanque solo me dura cinco horas. No están bien esas colas pero hay gente que ante la contingencia debería tener prioridad“, resaltó.

Por otra parte, algunos usuarios denunciaron que los Guardias Nacionales que custodian las estaciones de servicio abusan de su autoridad y obtienen beneficios monetarios o en productos, además prolongan el tiempo de espera de quienes hacen la cola normal porque le dan prioridad a sus compañeros de otros cuerpos de seguridad.

Las colas para surtir combustible se han agudizado desde hace alrededor de un mes en Barquisimeto, producto de la falta de producción de gasolina en el país. Más de siete horas de espera han tenido que pasar los Barquisimetanos para llenar los tanques de sus vehículos.