María Corina Machado: La gente no quiere más socialismo y eso es una gran noticia

La coordinadora del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, dijo este martes que los venezolanos están cansados de ser sometidos por el régimen chavista y por ello ya “no quieren más socialismo”.

“La gente está clara en lo que no quiere, no queremos más sometimientos, la gente no quiere más socialismo y eso es una gran noticia”, expresó Machado durante una entrevista para Diario 2001.

Seguidamente, la dirigente recordó que el expresidente Hugo Chávez siempre decía que “ser rico es malo”, por lo que esta refutó tal señalamiento.

“¿Cómo que es malo? malo para el tirano. La gente quiere surgir con su esfuerzo. Yo sí quiero un país de gente rica, gente rica en lo intelectual, en lo espiritual y en lo material”, dijo MCM.