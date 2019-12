Policía metropolitano cumplió su condena, pero la boleta de excarcelación no llega a Ramo Verde #17Dic

El subcomisario Marco Hurtado, uno de los 9 policías metropolitanos condenados por los sucesos del 11 de abril de 2002, cumplió su condena el domingo, pero aún está preso en la cárcel militar de Ramo Verde.

Hurtado fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión por dos de las 19 muertes ocurridas el 11 de abril de 2002 en Puente Llaguno. Ni él ni ninguno de sus compañeros pudo ser beneficiario de los derechos procesales contemplados en la ley, como medidas alternativas al cumplimiento de la pena o redención de la pena por estudio y trabajo.

“El cumplió su condena completa, la cual terminó el 15 de diciembre de 2019, pero la boleta de excarcelación no llega a Ramo Verde, por lo que desde el lunes está ilegítimamente privado de su libertad. El 11 de abril de 2002 se produjo la multitudinaria marcha convocada por la oposición para protestar contra el gobierno de Hugo Chávez. Cuando se decidió cambiar la ruta hacia Miraflores se complicó el panorama. Marco Hurtado estaba no en la avenida Baralt. Ese día él tenía la instrucción de resguardar la comisaría Urdaneta, en El Calvario, ante la presencia de motorizados oficialistas que amenazaban con tomarla. Desde allí era imposible que hubiese podido asesinar a Erasmo Sánchez y Rudy Urbano, quienes murieron en Puente Llaguno y en el portón de la cancillería, respectivamente. Por esas muertes se le condenó, aunque no había forma de que los disparos de sus armas de reglamento hubiesen podido impactar a esas personas”, manifestó uno de sus familiares.

Sus parientes también aseguraron que a la juez Maryorie Calderón no le importaron las experticias.

“La demostración científica de que desde El Calvario no pudo haber matado a Sánchez y Urbano en la avenida Baralt, ni el hecho de que el armamento no fuera disparado, no tuvieron peso a la hora de sentenciar. La jueza, hoy magistrada de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, condenó a Marco Hurtado a 16 años y 8 meses de prisión”, señalaron.

Destacaron que María Pascastillo, esposa del comisario, hará las denuncias ante la Organización de Naciones Unidas y en cualquier instancia que se requiera para exigir su pronta liberación.