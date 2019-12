Juan Guaidó: No vamos a permitir que una dictadura atropelle la voluntad del pueblo venezolano #18Dic

La reforma parcial al Reglamento Interno y de Debates de la Asamblea Nacional, esta ajustada a derecho, porque se aprobó con la mayoría parlamentaria, con la finalidad de garantizar el derecho que tienen los diputados perseguidos por el régimen, afirmó este miércoles el presidente del Parlamento, Juan Guaidó.

Aseguró que no van a permitir que una dictadura atropelle la voluntad del pueblo venezolano y ratificar su voto que fue en el 2015, por un parlamento en condiciones de cumplir con sus funciones.

“Ayer el Parlamento Nacional, con gran mayoría, como ustedes saben el Parlamento funciona con sus diputados, se hizo una propuesta como lo establece el Reglamento de Interior y de Debate, con la firma de diez diputados y se aprueba por mayoría”, explicó Guaidó.

Señaló que no se trata de las dos terceras partes de los presentes, sino el 100% de los presentes, señalando que “de manera torpe” la bancada de la dictadura, del PSUV se retiró del hemiciclo, o sea que no atienden ya a las formas parlamentarias, pidieron verificación de quorum en lugar de verificación nominal, para ver no solo las dos terceras partes, sino el 100% de los diputados presentes en el hemiciclo, es decir con mayoría absoluta ha sido apobada la reforma.

“Yo entiendo a las personas que quieran personalizar este conflicto, o buscar polarizarlo, para nosotros eso no es lo importante, para nosotros lo importante es atender a nuestra gente y ratificar su voto que fue en el 2015, por un parlamento en condiciones y no vamos permitir que una dictadura atropelle la voluntad del pueblo, que una dictadura atropelle a los venezolanos que confían en el Parlamento y donde se mantiene una mayoría clara completa, a pesar de las amenazas, a pesar del falso TSJ, a pesar de Maikel Moreno, a pesar del dictador Maduro, se mantiene firme y entregando y rindiendo cuentas a nuestra gente, haciendo propuestas claras al país, y diciéndole a cualquier venezolano, usted quiere pasar de ganar 3 dólares a 120 dólares, hay que salir de la dictadura, porque con este esquema no es posible, con el Plan País si podemos nosotros lograr, no solamente recuperar nuestra economía, sino también la normalidad de muestras vidas”, señaló Guaidó