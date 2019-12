Leopoldo López a Maduro: Metes preso a diputados que no pudiste comprar

Tras la nueva detención por parte del régimen chavista al diputado de la Asamblea Nacional (AN) Gilber Caro, el líder de Voluntad Popular y ex preso político Leopoldo López, llamó “cobarde” a Maduro y aseguró que el arresto fue llevado a cabo porque no pudieron “comprar” el voto del parlamentario.

“¡Maduro eres un cobarde! Como no tienes el apoyo del pueblo y no tienes los votos en la AN, mandas a tus esbirros a meter preso a los diputados que no pudiste comprar como nuestro hermano @gilbercaro.”, escribió López a través de su cuenta de Twitter @LeopoldoLopez.

Seguidamente, el ahora asilado político aseguró que las acciones de Nicolás Maduro no “quebrarán” la voluntad ni de los parlamentarios ni de la ciudadanía.