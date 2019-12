VÍDEO Pensionados califican PetroBono como una estafa #23Dic

View this post on Instagram

Este lunes en vísperas de la Navidad los pensionados y jubilados venezolanos siguen pasando penurias para poder optar a los bonos que el régimen dispuso estas navidades. . El bono petrolero que fue ofrecido el pasado 1° de Noviembre fue calificado por las personas de la tercera edad en Barquisimeto como "la nueva estafa del gobierno". . Al menos 13 pasos son los que el pensionado debe cumplir para poder ofertar el medio Petro en la plataforma prevista para ello. El procedimiento para poder poner en venta ese medio petro cuesta Bs. 10 mil. . Texto: Brian Vidal Video: Luis Miguel Rodríguez . Lea más información en www.elimpulso.com . . #Regionales #MedioPetro #Pensionados #BonoNavideño #UnaEstafa #Noticias #Información #Barquisimeto #Lara #News #23Dic