VIDEO Deportivo Lara reconoció a juveniles en segunda edición de los Premios Rojinegros

El Deportivo Lara sigue fomentando el fútbol menor. El pasado martes 17 de diciembre se celebró la segunda edición de los Premios Rojinegros con el fin de premiar los trabajos y esfuerzos de las categorías menores. . El Trinitarias Suites de Barquisimeto fue el escenario que contó con la presencia de niños y niñas que juegan en el club, además de los padres y representantes. . En cuanto a los premios del año, el mejor goleador fue Santiago Galdames. El galardonado en la portería fue Rafael Ramírez, mientras que Manuel Moreno le otorgaron el premio de mayor rendimiento. . Por su parte el once ideal, que fue escogido por votación a través de las redes sociales, quedó de la siguiente manera: . En el arco Rafael Ramírez, la línea defensiva estuvo conformada por los centrales Francesco Cabrices y Valeria Salcedo, y los laterales Álex Álvarez y Sebastiano Ruscica. En el mediocampo, Manuel Moreno y Aarón Jiménez fueron los reconocidos como los mejores volantes de contención, mientras que los conductores ofensivos más destacados fueron Enrique Correa y Luis Urbina. Asimismo, los mejores delanteros fueron Jesús González y Santiago Galdames. . En cuanto a los entrenadores, Rafael Castillo fue nombrado el mejor estratega juvenil. . De igual forma, padres y representantes respaldaron el evento, y mencionaron que es un incentivo para que los jóvenes futbolistas sigan entrenando y esforzándose por seguir adelante en la disciplina. . Reporte, cámara y edición: Luis Miguel Rodríguez . Lea las noticias más destacadas en www.elimpulso.com