Desabastecimiento de insumos y medicamentos cierra el 2019 en 45% #30Dic

Julio Castro, infectólogo, indicó este lunes que el 2019 cierra con un 45% en desabastecimiento de insumos y medicamentos en Venezuela. Puntualizó que el 70% de hospitales del país no tienen agua.

“Hay que ver la salud como una película y no como una foto, porque esto es como un animal vivo que va cambiando y si bien ha seguido el deterioro que no empezó el año pasado, sino tiene por lo menos 6 o 7 años, en este año lo que más me ha preocupado es que se agrega a lo que ya venía pasando el tema de los servicios, agua y electricidad, en el país hubo tres apagones nacionales, y nuestro monitoreo de hospitales de cuenta de eso en varios rubros”, detalló Castro.

Indicó que producto de los apagones registrado en el país, servicios como radiología, terapia intensiva, terapia intensiva neonatal, emergencia y laboratorios, quedaron inactivos.