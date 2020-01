Juan Guaidó convocó sesión de la AN el martes en el Palacio Legislativo de Caracas #5Ene

Una vez terminada la votación que lo ratificó con 100 votos como el Presidente Encargado de la República, Juan Guaidó tomó la palabra visiblemente emocionado. “Ha sido un año muy duro para los venezolanos, un año de lucha, un año de construir capacidades. Este debe ser un momento de reflexión y de reconocer los errores cometidos”, dijo Guaidó.

Lamentó el “profundo show impulsado por la dictadura, para tratar de posponer lo inevitable”, dijo el presidente en referencia al golpe parlamentario puesto en marcha por los diputados chavistas.

Guaidó se refirió a los militares que bloquearon el acceso a diputados al hemiciclo de sesiones. “Yo quiero perdón a sus madres (de los militares), quiero pedirle perdón a los 5 millones y medio de venezolanos que la pasaron fuera de su casa. Es injusto que haya gente viendo que comen mañana. Es injusto que en el Zulia no haya luz en la mayor parte del estado”.

“El que decide quienes entran al parlamento de Venezuela es el pueblo, no los cuerpos de seguridad. Hoy políticamente la dictadura comete otra torpeza. Viola inmunidades sin excusas. Pensaron que otro grupo de parlamentarios podía tomar el control del parlamento. Sin reglas, sin quórum, sin Constitución”, aseguró, al tiempo que aseveró que “aquí no hay polarización. Porque un diputado que recibe instrucciones de un diputado chavista, que significa. Derrotamos contundentemente las pretensiones de la dictadura. No lo lograron”.

Propuso a la FANB hacer un consejo de estado

El presidente de la República aseguró que ha hablado con militares. “Le dijimos a las FFAA hagamos un consejo de estados, sin complejos. ¿Cual es el miedo del alto mando, perder los privilegios. O dejar de atender el para estado? Hoy le digo a esos militares: no es momento de reflexión, es de acción. Que se pongan del lado de la Constitución, ya basta”.

“Hoy bloquear el ingreso de parlamentario va claramente en contra de la Constitución. Se convirtieron en cómplices hoy de la violación clara no solo de la carta magna sino también de derechos fundamentales. De elegir”, dijo Guaidó a los militares que participaron hoy en el exagerado dispositivo de seguridad que impidió la instalación de la directiva de la AN en la sede del Palacio Legislativo.

Tenemos indicadores de guerra

Juan Guaidó agradeció a los representantes diplomáticos que acompañaron a esta sesión extraordinaria de la AN en donde aprovechó de recordarle las estadisticas que vive el venezolano. “Qué país que tiene los indicadores de Venezuela no ha estado en guerra. Obviamos las bombas, pero no el llanto. La pregunta es ¿qué vamos a hacer? El 2020 es una segunda oportunidad no para Juan Guaidó, ni para el parlamento si no para toda la Venezuela”.

No hay opciones diplomáticas con el régimen

“No vamos a permitir más farsas. Aquí nadie se chupa el dedo. No estamos esperando que una dictadura que tiene vínculos con Hezbollah tengan buenas intenciones. Solos los partidos políticos no somos suficientes. Por eso nos hemos reunidos con gremios y con distintos sectores y es por eso que vamos a seguir con el Plan 2020”, dijo Guaidó.

Reconoció los errores cometidos

El presidente del parlamento y de la república dijo que “No puedo perder más tiempo, Venezuela ya no lo tiene. No es levantar falsas expectativas. Es hacer lo necesario. Se que hay desgaste y un elemento obvio que Maduro sigue usurpando. Ganar un parlamento por mayoría no es suficiente”

Agradeció a los diputados que lo siguen acompañando. “A los diputados Gracias por mantenerse firmes, Gracias por mantener su dignidad. Gracias por no aceptar las ofertas exorbitantes que le ofrecieron. A los venezolanos cuenta con venezolanos con dignidad”.

Invitó a los venezolanos a protestar

“Entiendo siempre que el tiempo se nos agota. Es hora de alzar la voz, es hora de protestar. Es hora de exigir, para poner tener desenlace, hace falta que echemos el resto. Se que hemos pedido mucho, pero es el momento y lo que nos tocó como venezolanos”, aseguró Guaidó.

Guaidó asomó la posibilidad de retirarse de la militancia política

Recordó que “hace un año se preguntaban en Venezuela si nos iban a reconocer, si íbamos a protestar, si íbamos a juramentarnos y aquí estamos. Tenemos a Venezuela en nuestras manos, hagamos de ella ese país de proyectos, de ejecución del Plan País”.

Guaidó aseguró que pedirá a su partido, Voluntad Popular “que me releve de mi militancia para poder trabajar. Vamos a estar juntos en esto. Estamos juntos como venezolanos”.

Guaidó finalizó convocando a los diputados y a todos los venezolanos a la sesión ordinaria del próximo martes en la sede del Palacio Legislativo a las 10 de la mañana.