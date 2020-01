¡Por un puñado de dólares! Diputado De Grazia denuncia que su suplente se vendió al chavismo #5Ene

View this post on Instagram

Por un puñado de dólares se vendió el diputado suplente de Americo De Grazia. . La denuncia la hizo el mismo parlamentario desde Bogotá, quien señaló que su suplente, Manuel González, "tomó una decisión por un puñado de dolares de ponerse de espaldas al país y a los intereses de la República". . En este contexto, De Grazia señaló que lo evitará participando por la vía telemática en las elecciones de la nueva Junta Directiva, desde Bogotá. . Es importante mencionar que Di Grazia salió del país el pasado 1ero de diciembre junto a la diputada Mariela Magallanes, tras permanecer siete meses en la embajada de Italia. Ambos fueron señalados por funcionarios del régimen de participar en el fallido alzamiento militar del mes de abril. . Texto: Haydeluz Cardozo Video: Cortesía . . Lea más en www.elimpulso.com . #AméricoDeGrazia #AsambleaNacional #JuanGuaidó #Noticias #Información #News #ElImpulso #Barquisimeto #Lara #Venezuela #5Ene