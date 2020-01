RETACITOS #5Ene

Lo que nunca debe ocurrir. Un desagradable momento pasaron los familiares de las personas que fallecieron en el fin de año, en el Hospital “Pastor Oropeza del Seguro Social, en Barquisimeto, ya que según contaron, les dijeron que tenían que esperar por la reincorporación de la encargada de Historias Médicas para poderles entregar los cuerpos de los familiares fallecidos; historia que fue comentada por la luchadora social Marisela Bustamante, quien estuvo en el lugar de los acontecimientos e incluso ilustró con una fotografía, el momento en que se producía este hecho deplorable, porque solo basta con ponerse en los zapatos de esta gente, que se ve obligada a soportar, además del dolor por el fallecido, tener que esperar, no se sabe cuánto tiempo, para que le entreguen los restos para proceder al velatorio y posterior sepultura o cremación. Esta situación, además de desconsiderada e inhumana, pone en evidencia, el poco respeto por el dolor ajeno, muchos quisieran saber cuál sería la actitud del funcionario/funcionaria, si el cadáver por el que esperan, fuera el de su mamá, su padre o un hijo, o familia de algunos de los directivos del centro asistencial. Se olvidan que arriba hay un Dios que todo lo ve, quien castiga sin palo y sin rejo, acciones que se pagan en la tierra, no en el cielo. La verdad que no hay derecho.

*****

Mientras Carmelina anuncia que fueron instalados 44 transformadores que supuestamente beneficiaron a más de 40.000 familias, lo cual no pareciera mucho, en una entidad que supera los 2,3 millones de habitantes, donde el más del 56,3% se concentra en Barquisimeto, datos que es bueno recordar porque los pasados 24 y 31 de diciembre fueron numerosos los barrios de la capital larense que estuvieron a oscuras casi hasta la medianoche, de acuerdo con la información que circulo profusamente por las redes sociales, donde se denunció que en algunas zonas recibieron al Niño Jesús y el 2020 alumbrándose con velas; de tal manera que la noticia dada a conocer con bombos y platillos, es apenas un pañito de agua tibia, para la enorme problemática que hay en la entidad larense con la suspensión, la mayoría de las veces en forma anárquica, sorpresiva y sin ningún control por parte de la corporación de servicio eléctrico que compite, como ya lo han señalado los vecinos en otras oportunidades, por el primer lugar en ineficiencia con Aguas de Lara, la empresa de gas y la telefónica oficial. Suponemos que la mandataria regional, por la euforia con la que hizo el anuncio, a lo mejor no tenía conocimiento, ni siquiera del número de habitantes de la entidad. Pero bueno, como decía Oscar Yánez, “Así son las cosas”.

*****

A propósito de este tema, nos tomamos la libertad de reproducir parte de una comunicación atribuida a una concejal de Iribarren, al parecer vinculada al proceso, enviada a Carmelina, en la cual la increpa y le pregunta sí está consciente “del grave daño que se le está haciendo al estado Lara y al municipio Iribarren con los apagones continuos de parte de Corpoelec”, asimismo le plantea el grave daño que esto le hace al a revolución y al trabajo que realizan quienes salen a la calle a buscar votos, emplazándola a “ponerse rebelde camarada no permita que en nuestro Estado siga el racionamiento, hay Estados que alzaron su voz y no se la quitan, ustedes le han dado cifras de robos, violaciones, gente golpeada que ocurre en nuestros barrio calles y no me hable del daño a la industria eléctricas” (Sic). Le recuerda que en Caracas no se ve, le recomienda que “salga en la noche para que vea la ciudad a oscuras 24 y 31 se dieron el lujo de dejarnos a oscuras” (Sic), en otra parte de la comunicación MD le dice que confió en ella para que fuera “mi gobernadora” y finaliza señalando “ya basta de racionamiento por parte de Corpoelec al estado Lara”. Por supuesto que un lector que leyó la comunicación, conociendo los actores, sugiere: “Sigamos con atención esta iniciativa. Ojalá no sea parte del juego infantil y perverso de la política interna del Psuv y que su contenido no sea el soporte de su defenestración o su detención a manos de algunos de los cuerpos de seguridad, acusada de traición a la patria. ¿En cuál Gulag la resguardarán?

*****

Cuando están en público se retratan juntos, se palmean las espaldas y hasta se toman fotos, dando de esta manera la impresión de que todos navegan en una balsa de aceite, que no hay diferencias de fondo y que cualquier mal entendido puede ser resuelto sin que la sangre llegue al río. Sin embargo, desde esta sección, en varias oportunidades hemos señalado que entre el gobierno regional y municipal, hay un mar de fondo que muchas veces no se puede ocultar, al extremo que hemos alertado a Carmelina que pareciera existir entre las personas que tiene al frente de algunas dependencias oficiales, algunos personajes que parecen empeñados en sabotearle su gestión, haciendo lo posible y lo imposible, por hacerla quedar mal, incluyendo algunos de sus asesores más cercanos, que obligan a dar declaraciones sobre materias como el abastecimiento de gasolina, de gas, de agua, de electricidad, que saben que no puede cumplir, lo cual de paso es aplaudido y apoyado por el achocolatado, quien sabe que es imposible cumplir estas promesas y colaboran para que marinera se estrelle contra los corales, empeñándose desde la alcaldía en hacer ver que existe una total polarización entre la gober y el burgomaestre, de allí que observamos como el teatro continúa, pero la procesión va por dentro y cada día se profundizan las diferencias, aunque delante de la gente, lo disimulen.

*****

No mejora nada el enfermo. Aseguran los familiares que en el hospital universitario “Antonio María Pineda” al parecer, lo que de dan de comer a los pacientes en el desayuno es arepa sola con un agua de arroz o avena y en el almuerzo arroz blanco con un pedazo de auyama, desconociéndose que destino se le estaría dando a las partidas, si es que acaso las envía el ministerio para la Salud, con esta peladera que tiene el gobierno, para la adquisición de alimentos. Por supuesto con este tipo de alimentación no hay paciente que se reponga de sus quebrantos de salud. Igualmente no ha habido ninguna mejoría en cuanto al suministro de los insumos básicos para la atención en emergencia, ginecología y obstetricia y demás departamentos. Por cierto circulan versiones con mucha insistencia que indican que, supuestamente, en horas de las noche se estarían realizando intervenciones quirúrgicas VIP, que hasta ahora nadie sabe, quien las autoriza; pero de ser cierto, se estaría cometiendo un delito de lesa humanidad, ya que el resto de los venezolanos de a pie, no tiene chance de operarse, ni de noche ni de día, incluso llevando los insumos necesarios, de manera que hay que montarle una lupa a estas cirugías express y determinar cuánto es el costo de las mismas. Las denuncias que hace el Dr. Ruí Medina, sobre el deterioro del sistema de la salud en Lara son dramáticas, sobre todo porque él conoce el “monstruo por dentro”.

*****

Durante estos últimos 21 años de revolución en Venezuela, el proceso se ha comportado como el “Barbarazo”, acabó con todo, incluso estas últimas navidades, aun cuando regalaron fuegos artificiales en algunas barriadas, iluminaron el Río Guaire, montaron un pesebre viviente e iluminaron el paseo Los Próceres en Caracas, ha sido una de las más grises de los últimos años, ya no hay Carnavales, tampoco Semana Santa y pare usted de contar. Este recordatorio viene al caso, porque un grupo de ilustres ciudadanos de la ciudad del Morere, ha estado comentando que han visto con enorme preocupación, como al parecer el Fuerte Manaure, luego de ser reconocido como uno de los contingentes militares estratégicos más importantes del país, supuestamente ha sido convertido en la mayor bomba de gasolina de la zona, ya que según el comentario de los vecinos, desde allí dique se negocia y se comercializa combustible, lo cual de ser cierto, no está entre las actividades propias de un centro castrense. En todo caso, de ser esto cierto, la mayor inquietud que tal situación genera, es ¿Cómo llega a este sitio el combustible? ¿Quién lo transporta? Interrogantes que se están haciendo en estos momentos los caroreños, las cuales hasta donde hay conocimiento, no han tenido respuestas.

*****

El régimen no se cansa de burlarse y hacer la vida cuadritos a los venezolanos. En Navidad y fin de años en al menos seis estados se fue la luz en horas de la noche. En Carora cerca del 80 por ciento de la ciudad quedó a oscuras. Muchos no cenaron y los que comieron, en familias disminuidas por la diáspora, lo hicieron en penumbras. Quien no tuvo ese problema fue el flamante diputado y ex alcalde de Torres, quien ordenó a funcionarios de Corpoelec iluminar esa noche y colocar sendos reflectores frente a la plaza Corpahuaico, en pleno centro de la ciudad porque iba a cenar, a cuerpo de rey, con toda su familia y amistades. Al terminar el ágape a todos en el sector les bajaron el breker, lo que causó el repudio e indignación de todos los habitantes de la zona que nuevamente vieron como el gobierno en un abuso de poder, atropella a todo lo que se le ponga por delante, sin mirar ni darse cuenta que este año es electoral y que van tener que salir, no sabemos con qué cara, a pedirle el voto a la gente, y será el momento en el que muchos van a recordar estos momentos, y pasarán la factura correspondiente. Por supuesto a nadie sorprendió esta actitud, ya que así actúan los revolucionarios.

*****

Continúa moviéndose intensamente el cotarro en el seno de AD, y ya hay quien asegura que quien está poniendo todo su empeño, colocándole piedras en el camino y demás zancadilla, para que el Inefable pierda las posiciones de privilegio que tiene dentro de la organización blanca, dizque es el “Indio” Berny, quien también tiene una larga trayectoria dentro de AD, partido donde tiene un peso específico, además estaría en estos momentos disfrutando del apoyo del turco de Valencia; mientras que en Barquisimeto, Carmelen también se mueve por los palos, tratando de montarse en la Secretaría de Organización del CES regional, por lo que comentan que andaría serruchándole el taburete a Kary, pero a la vez se comentan con mucha seriedad y por gente que prácticamente vive en La Pochocha, que Boby se ha desligado del Inefable y dizque habría saltado la talanquera, para el grupo interno que lidera el Indio, aprovechando la coyuntura y el hecho del distanciamiento que hay entre el vice del Parlamento y el turco; de manera que supuestamente así andan las cosas internamente en el otrora partido del pueblo, y habrá que andar muy atentos en los próximos días porque se esperan que algunos cambios se produzcan.

*****

Por otra parte en vista del progresivo deterioro que ha venido registrándose en AD-Lara en los últimos años, y ante el temor que le ocurra lo mismo que a Copei, que prácticamente ha desaparecido del mapa político regional, donde ni siquiera figura en las encuestas, obtuvimos la información acerca de reuniones que estarían sosteniendo un grupo importante de ex secretarios generales del partido, durante las cuales se ha pasado revista a la crisis interna, a las diferencias que existen, los problemas económicos de la organización, todo esto orientado a proponer el rescate del partido y llevarlo a ocupar la posición de privilegio que tuvo décadas atrás. Cuentan que en estos encuentros han estado participando el Dr. Ludín Gómez, Erkin Arcila, Gonzálo Arévalo (El Cristobal Colon de Duaca), Miguel Parra, José Felipe D´Apollo y Tarsicio Filiberto Peña Canelón (El Filibustero) y solo faltaría José Mariano Navarro Mar, quien está fuera del país, pero a la hora de tomar cualquier decisión, como está de moda “el voto a distancia”, también podría participar, en esta especie de Instancia de Consulta y Alto Rango” que en principio emitiría un diagnóstico sobre la situación actual, con soluciones y recomendaciones, dirigido a la Dirección Nacional de AD. Por cierto, Tarsicio no tendría el apoyo de la mayoría de este grupo, en su aspiración a la Gobernación, pero si para su retorno al partido.

*****

Los pensionados y jubilados recibieron el año más pelados que rodilla de chivo, como se dice popularmente en criollo, comiéndose un cable, porque no les quisieron cambiar el petro en varios establecimientos de la región, pero básicamente por las fallas eléctricas, problemas con el detector de huellas o por mal humor de algunos comerciantes, y a que en algunos locales el sobre precio de los comestibles era exagerado y en algunos otros, regentados principalmente por asiáticos, ofrecían entregar 500 mil en efectivo por el petro, aprovechándose por supuesto del hambre y de la necesidad de la gente. Asimismo, en muchos negocios aplicaban la operación “morrocoy” enterados los propietarios, que la mercancía comercializada, el régimen pretende pagarla a través de la deducción de impuestos, de manera que cuando tengan que reponer los inventarios, muchos van a estar descapitalizados. También llamó la atención ver a mucha gente humilde comprando, no cosas necesarias como comida, medicinas o bienes para el hogar, sino chucherías, pinturas para el cabello y otras cosas que no son de primera necesidad, ya que solo trataban de gastar todo de un solo viaje; sin embargo, muchos negocios hicieron su navidad, ya que no había quien pusiera coto a tanto robo, abuso y especulación.

*****

El servicio de transguiso se ha venido menos en los últimos meses, porque la falta de suficientes unidades, imposibilitan la prestación de un servicio acorde a los tiempos que vivimos; solo basta pasar por el terminal cerca del cementerio nuevo de Barquisimeto, para observar las decenas de autobuses arrumados por falta de baterías, lubricantes, cauchos, frenos, caja de velocidad, vidrios o motores, lo que nuevamente pone de manifiesto que allí la gerencia brilla por su ausencia, lo cual quedó de manifiesto cuando le preguntaron al “jefecito” de la empresa, las razones de tal desaguisado, respondiendo con su cara bien lavada, palabras más, palabras menos, que “esto estaba así cuando yo llegue”, sin darse cuenta que estaba tirando al pajón a la gente del propio gobierno, a quienes lo antecedieron en la gestión; sin embargo, creemos que es mejor así y no siguió el ejemplo de Carmelina, de quien por allí dicen que le va a crecer la nariz como a Pinocho, ya que nada de lo que ha ofrecido lo ha podido cumplir, pero no es su culpa, es que el alto gobierno le ha quedado mal, seguimos sin agua, sin gasolina, sin gas, sin electricidad, pero ella se mantiene en sus trece, que no pasa nada y que todo está bien. Por cierto, las ONG’s siguen denunciando que las cuentas que está entregando no están claras, tienen mucha opacidad.

*****

No dejó títere con cabeza la colega Maibort Petit, en la denuncia publicada en su cuenta en Twitter sobre la presunta corrupción en Corpoelec/Lara, señalando con nombres y apellidos, sitios y los departamento en los que trabajan, los supuestos responsables de estas actuaciones poco ortodoxas, que hemos denunciado en este sección desde hace años; sin embargo, como hay tanta complicidad interna y entre las instituciones del mismo régimen, nunca su realizaron las investigaciones correspondientes. La colega señala que varios de los denuncias se han enriquecido durante su gestión, ofreciendo líneas eléctricas independientes, vendiendo la carga de manera irregular; se pregunta por qué algunos conocidos centros comerciales del este de Barquisimeto, siempre tienen luz y que muchos de estos pagos son hechos en dólares. De tal manera que este fin de semana son muchos los gerentes de Corpoelec de Lara, que van a estar de carreritas y no debe sorprender que algunos renuncien y otros hasta abandonen el país, porque si en este país funcionaran las instituciones, todos estarían destituidos y tras las rejas.

Juan Bautista Salas