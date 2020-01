Netblocks reporta bloqueo de redes sociales a conexiones de internet de CANTV #5Ene

Una vez más la censura se hace parte de la política de estado a propósito de la elección interna de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para el periodo 2020-2021.

El portal especialista en censura digital Netblocks reportó este domingo 5 de enero la restricción en el acceso a las principales redes sociales en todo el país por parte de la empresa estatal CANTV.

“Alerta: Twitter, Instagram, Facebook, Messenger y YouTube restringidos en #Venezuela el día del voto de liderazgo de la Asamblea Nacional Los datos de la red en tiempo real muestran un corte en las redes sociales o intermitente para los suscriptores del proveedor estatal CANTV; incidente en curso”, fue la alerta de Netblocks a través de su cuenta en Twitter este domingo.

Por su parte usuarios venezolanos reportaron la situación a través de redes sociales.

⚠️ Alert: Twitter, Instagram, Facebook, Messenger and YouTube restricted in #Venezuela on day of National Assembly leadership vote; real-time network data show social media cut or intermittent for subscribers of state-run provider CANTV; incident ongoing 📉 #5Ene pic.twitter.com/f8ktmzvdDr

— NetBlocks.org (@netblocks) January 5, 2020