Video Diputada Mariela Magallanes desde el exilio: Vamos a ratificar a Juan Guaidó como presidente de la AN

En un video publicado en Redes Sociales, la diputada en el exilio Mariela Magallanes manifestó su intención de participar de manera virtual en la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, la cual será escogida este 5 de enero. . "Tengan la fe y la confianza que desde donde nos encontramos seguiremos luchando por la libertad de Venezuela", manifestó la diputada, al tiempo que dejó claro su apoyo para ratíficar a Juan Guaidó como presidente del ente legislativo. . Es importante mencionar que Magallanes se encuentra en Italia desde el 1ero de diciembre, tras haber sido expulsada de Venezuela según denunció su partido, Causa R. . Tanto Magallanes como el diputado Americo De Grazia se encontraban en condición de refugiados desde el mes de Mayo en la embajada Italiana tras haber sido acusados de participar en el fallido levantamiento militar del mes de abril. . Texto: Haydeluz Cardozo Video: Cortesía . . Lea más en www.elimpulso.com