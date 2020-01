Avanzada Progresista: La AN no debe servir a un solo bando #7Ene

A través de un comunicado, el partido político de Henri Falcón, Avanzada Progresista, rechazó los hechos violentos que ocurrieron el pasado domingo 5 de enero el la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

En el comunicado detallaron que “una Asamblea Nacional que sirva a un bando, cualquiera de los bandos, no es útil para llevar alimento y medicinas a los hogares necesitados. Una Asamblea Nacional Partidaria sólo le sirve a las élites en pugna”.

Es importante mencionar, que este lunes se conoció que esta tolda política decidió suspender al diputado Oneiber Peraza por violar el acuerdo de alternabilidad suscrito por los factores políticos en el año 2015 y votar a favor de la reelección de Juan Guaidó como presidente del parlamento nacional.

Avanzada Progresista condena los hechos violentos ocurridos este 5 de enero en el marco de la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

Que cuerpos policiales y militares, hayan intervenido arbitrariamente en el control del acceso al Palacio Federal Legislativo, es un acto que vulnera la independencia y la autonomía de los poderes públicos y que ratifica el carácter autoritario del gobierno. En nada contribuyen con la paz nacional.

Incertidumbre y confusión sobre la legalidad de lo ocurrido. La institucionalidad del Poder Legislativo debe estar por encima de la confrontación entre factores polarizados que, negándose mutuamente, alejan una solución pacífica y democrática al deterioro institucional del país, cuyas consecuencias afectan dramáticamente la cotidianidad de los venezolanos.

Estamos convencidos de que cualquier acción política que contribuya a aumentar las tensiones y la polarización, lejos de contribuir a la superación de la crisis, la profundizará. Por eso hemos rechazado los atajos, las acciones autoritarias y las vivezas que pretenden que uno de los bandos en pugna le imponga “soluciones” unilaterales al otro, olvidando el debido respeto a las formas.

Además de ineficaces, cargan sobre los ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, el peso de la crisis y la destrucción de la calidad de vida.

Un desprendimiento en la cúpula del llamado G4, astutamente auspiciado por el sector oficialista, ha sido el punto de partida de una confrontación donde el gran derrotado es el ciudadano, ese que necesita de una institucionalidad democrática poderosa que le permita construir el urgente cuerpo de propuestas políticas, económicas y sociales requeridas para superar la crisis actual.

No hay salida a la crisis venezolana que no pase por el reconocimiento de todos y no termine en la consulta a la ciudadanía, a los electores, como única forma de ratificar cuál es el proyecto que cuenta con el apoyo de los venezolanos y marque el destino de los años y décadas por venir.

Es urgente rescatar la legalidad en la vida política. La defensa de la Constitución une a todos los venezolanos. Volver a su respeto, no como artera zancadilla, sino como inevitable norma de universal cumplimiento, es un compromiso fundamental para reencontrarnos con la paz y la prosperidad. Además, eso implica, tener instituciones al servicio de todos los venezolanos y no de parcialidad política alguna. Un TSJ, para la justicia, unos tribunales confiables. Un CNE transparente, árbitro rigurosamente imparcial, que rescate el voto como único instrumento válido para generar cambios en democracia.

La Unidad en la diversidad entre los sectores democráticos, y el respeto a los diferentes es la base de la reconstrucción de todas las instituciones y de la confianza de los ciudadanos en el futuro. Los discursos sin concreción práctica, sólo generan frustración y desaliento entre quienes sufren los contundentes golpes de la crisis. Los intereses de la gente que padece nos llevaron a la Mesa de Diálogo Nacional y esa es la misma razón que nos impulsa a un llamado a todos los sectores a reconsiderar la pugnacidad estéril y buscar salidas que beneficien a la gente. De allí nuestro compromiso de continuar participando en la MDN y en todos los espacios que permitan el diálogo y la negociación como elementos fundamentales de la política.

Reencuentro y reconciliación se parecen mucho a la imagen de arar en el mar, pero no hay alternativa frente a la lógica perversa de aniquilar al otro. Una Asamblea Nacional que sirva a un bando, cualquiera de los bandos, no es útil para llevar alimento y medicinas a los hogares necesitados. Una Asamblea Nacional Partidaria sólo le sirve a las élites en pugna.

Ratificamos nuestra posición de fuerza política dispuestos a abonar el camino del encuentro y la construcción de consenso. Ofrecemos el concurso de nuestros esfuerzos para lograrlo.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

AVANZADA PROGRESISTA