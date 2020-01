Guanipa: Querían demostrarle a Rusia que tenían una AN y no lo lograron #7Ene

Este martes el Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa confirmó la reunión de diputados en la sede de Acción Democrática en La Florida para ir al Palacio Legislativo.

“Es importante que en el país haya un reconocimiento a los diputados por dar su vida por el país”, dijo Guanipa a propósito de la persecución a la que han sido víctimas los legisladores en los últimos días..

Guanipa aseguró que a pesar de todo lo que el régimen hizo, “no lograron torcer la mayoría de la AN. Decidieron asaltar el palacio como lo hicieron el domingo”.

Guanipa confirmó que es posible que no los dejen pasar a la sede de la Asamblea Nacional por eso tienen un lugar alternativo si esto llegara a pasar.

El diputado confirmó que el comandante encargado de la seguridad del Palacio Legislativo sólo reconoce a Luis Parra y por eso es probable que se presente hostilidad este martes.

Guanipa indicó que el intento de instalación fraudulenta por parte de la bancada chavista en la AN no contaban con los diputados suficientes para ejercerlo. “Si tu sacas la cuenta el régimen tienen 55 diputados, 2 ejercen cargos públicos y no van a asistir. Si sumas los 17 diputados traidores no van a llegar a un quórum requerido para sesionar. Hoy por hoy habiendo hecho lo que hicieron no cuentan con el respaldo ni nacional ni internacional”, dijo el primer vicepresidente de la AN.

Guanipa aseguró que “la torpeza del régimen se dio porque querián demostrarle a Rusia que sí contaban con una AN para que ellos apoyaran la dictadura”.

El diputado electo por el estado Zulia dijo que es posible que esta situación motiva a los venezolanos a salir a la calle a protestar. Asimismo dijo que se debe intensificar la presión porque “nos estamos enfrentando a dictadores”.