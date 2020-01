Claudio Fermín aseguró autoproclamación de Luis Parra fue aprobada por “la mayoría”

El dirigente político Claudio Fermín aseguró que los parlamentarios que votaron el año pasado por Juan Guaidó en el Parlamento Nacional, lo hicieron este año a favor del autoproclamado Luis Parra.

El intento de la bancada chavista de juramentar una nueva junta directiva, según Fermín estuvo acompañada de la aprobación de “la mayoría”.

Claudio Fermín afirmó que las elecciones llevadas a cabo sin quórum, sin la presencia de diputados opositores el domingo se transformó en una suerte de plebiscito para evaluar la gestión política de Juan Guaidó. Fermín aseguró que el desconcierto y la censura impidió que los diputados opositores pudieran llegar al parlamento.

Para el ex dirigente adeco, las elecciones internas para la directiva de la AN, en los últimos años, siempre se realizaron en bloque, y el domingo fue la primera vez que no se realizó de esa manera.

En una entrevista en el canal propagandistico del régimen, Venezolana de Televisión, Claudio Fermín instó a los venezolanos a prepararse para el ambiente de campaña electoral que se viene luego de las elecciones de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE).