Feroces cortes de electricidad padecen todos los tachirenses

Feroces y despiadados son los cortes de electricidad que desde inicio del 2020 han padecido los tachirenses, quienes aseguran que pasan largos lapsos sin el servicio e incluso han llegado a superar las 12 horas en el día.

Las denuncias no paran de llegar desde distintos rincones del estado a la mensajería de “Yo Reporto a La Nación” y todas coinciden en la “rudeza” del prolongado racionamiento y bajones de electricidad que deben soportar y que afectan notablemente las actividades del tachirense.

Marta López, habitante de La Castra, dijo que “ya es insostenible la crudeza de los cortes, y cuando hay luz son frecuentes los bajones que dañan nuestros electrodomésticos, pero nadie responde por eso”.

Rafael Sánchez, quien vive en Pueblo Nuevo, expresa que su trabajo depende de la electricidad y no ha podido laborar con normalidad, lo que afecta terriblemente su ya golpeada economía. Afirma que ya no sabe cómo hacer para no caer en crisis.

Las redes sociales también se desbordan de quejas y lamentos ante el castigo que reciben por la falta de energía, situación que ha empeorado en estos dos últimos días. Los usuarios de Twitter e Instagram exigen respeto para el Táchira; otros piden consideración. También afirman que son más las horas en tinieblas que con electricidad, e incluso dicen que esta situación puede “volver loco a cualquiera”.

Igualmente, a través de Instagram, más de 50 usuarios reportaron a @LaNacionWeb los rincones del Táchira que han estado afectados por los cortes de luz, entre los que destacan los municipios: Cárdenas (El Junco Páramo, Tucapé, Las Vegas de Táriba, Palo Gordo, Barrancas, entre otros sectores), Guásimos, Ayacucho, García de Hevia, Andrés Bello, Junín, Pedro María Ureña, Jáuregui, entre muchos más.

Sin Internet ni datos

Fallas de Internet, tanto de ABA Cantv como de datos de las tres operadoras móviles que brindan servicio en la región, también fueron reportadas durante los dos últimos días. Los usuarios se preguntan si estos servicios se caen a causa de los cortes de electricidad o si presentan algún otro problema, pues realmente desconocen los motivos, pero sí expresan su malestar y afirman sentirse incomunicados.

Lea más en www.lanacionweb.com